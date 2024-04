Dos delincuentes le robaron a abuela de 98 años en su vivienda de Varela

De no creer es lo que tuvo que vivir esta jubilada varelense, que a esta altura de su vida y en un estado de vulnerabilidad total se vio hostigada por los malvivientes que no la perdonaron en ningún momento y atentaron contra su condición. Lo cierto es que los responsables del ilícito no recularon ni por un instante y es evidente que no sintieron remordimiento en atacarla, llevándose unos pocos ahorros que para ella significaban mucho. Los vecinos sienten temor, angustia y bronca, mientras piden una rápida respuesta por parte de las autoridades para frenar esta ola de inseguridad.

Ocurrió en horas de la noche del lunes, pasadas las 22.30, cuando la damnificada estaba en la puerta de su hogar, situado en Pino Hachado entre Dean Funes y Manuel de Falla, del barrio Santa Ana. Estaba esperando a una persona que le llevaría unos medicamentos que necesitaba con urgencia y que por obvias razones no salió a comprar. Si bien no estuvo allí aguardando durante un rato largo, bastaron unos minutos para que dos sujetos que circulaban por la zona la amedrentaran. Estos la apuntaron con armas de fuego, como si la abuelita pudiese reaccionar o siquiera resistirse.

La pareja delictiva la metió a la fuerza al interior de la vivienda y, aunque no la golpearon, le hicieron pasar momentos de terror. Le revolvieron cada rincón, tiraron muebles y rompieron objetos, para llevarse dinero en efectivo y pertenencias. El botín sustraído no es grande, pero los allegados sostuvieron que se tratan de cosas que tienen valor afectivo y es por ello que piden que se las devuelvan. Tras eso, los sindicados se marcharon a toda velocidad y desaparecieron del radar.

En sintonía, llamaron al 911 y un móvil de la comisaría 4ta. de Bosques se acercó a la escena para hacerse cargo de la situación y poder contener a la víctima, que estaba shockeada por lo que atravesó. En tanto, tomaron las descripciones de los hampones y se pusieron a trabajar para dar con su paradero lo antes posible e intentar recuperar lo que se llevaron de manera ilegal. En sintonía, familiares de la jubilada de 98 años, en conjunto con los vecinos, pidieron mayores medidas de seguridad.

Cabe destacar que no tuvo que ser atendida por profesionales médicos, ya que no tuvo heridas de consideración, aunque recibió atención psicológica.