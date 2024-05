El Halcón está siempre listo para volar a lo más alto

El Halcón, que marcha tercero en el bloque A, con 4 unidades, intentará sorprender a quien se evidencia en la cima, con 7, y así darle caza para consolidarse y luchar por clasificar a la próxima instancia de la competencia.

Los conducidos por Julio Vaccari vienen de sufrir un duro golpe en Colombia, donde cayeron a manos de Independiente Medellín, justamente el escolta en el esquema (6) y, en ese sentido, se certifica la expectativa de sellar un halago a domicilio, en tanto que a la par se aguarda por un tropezón de los cafeteros, que un rato antes chocarán en Perú con Universidad César Vallejo, el último, sin puntos.

Para el Verde y Amarillo el cotejo que se avecina es de total trascendencia, pues no sólo porque se cruza con el mandamás, y eso implica ponerle un freno para que no se escape en la ubicación de privilegio, sino, especialmente, porque luego quedarán dos compromisos, ambos en el estadio Norberto Tomaghello, y un festejo ahora posibilitaría que no sea tan urgente la cosecha en casa.

En ese sentido, el técnico analiza opciones para la formación principal aunque se prevé una similar a la que se enfrentó al DIM, con la probable inclusión en el esquema inicial de Nicolás Fernández, que en aquella oportunidad ingresó desde el banco de suplentes tras restablecerse de un inconveniente físico.

Por lo pronto, tanto el DT como los futbolistas entienden la importancia de administrar las energías, pues tendrán acción en El Alto, a más de 4 mil metros de altura del nivel del mar, uno de los reductos más complejos para visitar, y entonces la relevancia de evitar un desgaste mayúsculo que dificulte el trámite.

Ya de por sí el traslado será complicado y en torno al movimiento en el campo los jugadores buscarán evitar labores arduas y tendrán la obligación de apreciar cuándo correr de más y cuando apaciguar.

Será la primera vez en este tipo de escollos para un Halcón que, ya con experiencia en el plano internacional, quiere volar lo más alto posible.