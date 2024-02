Estrelló su auto dos veces contra una peluquería e hirió a un cliente en Varela

El hecho ocurrió en un local situado en Florencio Varela y según afirmaron quienes presenciaron la terrible escena, las consecuencias podrían haber sido muchísimo peores tras la brutal maniobra del automovilista, que estaba acompañado de al menos dos cómplices. Lo cierto es que a raíz de ello un joven que simplemente fue a cortarse el pelo y quiso resguardar su vehículo cuando vio que se armaba la pelea, terminó hospitalizado.

La secuencia tuvo lugar cuando el agresor fue con su auto Volkswagen a la barbería para intentar increpar a uno de los trabajadores de allí. El motivo de la discusión no trascendió, pero sí se supo que llegó a golpearlo en el interior del lugar. Sin embargo, cuando los separaron y lograron que el hombre se marche, se subió nuevamente al rodado y tomó una violenta decisión.

“Estábamos trabajando normalmente, llegó un auto con tres o cuatro personas, les abrimos y preguntaron por Pato. Pensamos que hablaban del dueño y le dijimos que no estaba, pero en realidad estaba buscando a uno de los barberos. Sin mediar palabra uno entró y le pegó una piña”, explicó la encargada de la peluquería.

El sujeto, sin mayores problemas y remordimiento, salió del interior del negocio, volvió a subirse al auto y lo impactó contra la vidriera provocando daños totales.

Pero delante del vidrio había una motocicleta que le pertenecía a un cliente y que quedó toda rota. Al ver lo que estaba pasando, este fue a correrla pensando que el hecho había terminado allí.

“Yo vengo siempre, nunca imaginé que podía pasar algo así. Yo tenía la moto ahí, cuando veo que venían a hacer lío subí la moto a la vereda porque imaginé que iban a patearla, pero lo que menos imaginé era que se iban a subir al local llevándosela puesta”, sostuvo la víctima. Y agregó: “Cuando sacó el auto lo llevó a la calle y no pensé que viéndome adelante me iba a llevar puesto con vidrio y todo. La mano no paraba de sangrarme. Al rato volvió y siguió amenazando”.

La víctima recibió puntos de sutura y quedó con dolencias en todo su cuerpo, aunque fuera de peligro.

Cabe destacar que dentro del local había un niño cortándose el pelo y, de haberlo atropellado a él, la historia hubiese sido completamente distinta.

Tras el episodio, los damnificados hicieron la correspondiente denuncia y agentes policiales detuvieron al conductor en la intersección de las calles Rauch y Gardel. Quedó a disposición de la Justicia y se lo acusa de “intento de homicidio, lesiones y amenazas”.