Florencio Varela: obras en 41 instituciones beneficiaron a 23.869 estudiantes

“Fijé a la educación como una política de Estado equitativa e igualitaria”, afirmó el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, no solo sobre su perspectiva sino los múltiples instrumentos que aplicó en sus objetivos de “potenciar la calidad en la enseñanza”.

El titular en el Ejecutivo local determinó a la esfera pedagógica como pilar para su gestión no solo a partir de crear una Secretaría sino presentar ante la asamblea legislativa una pormenorizada rendición de cuentas en materia edilicia más el cumplimiento de compromisos en el ámbito de los contenidos durante el 2022.

Para lograr las metas, monitoreó junto a su equipo técnico las intervenciones culminadas, en ejecución o concluidas como “el eslabón de una sucesión de procedimientos que requirieron el diálogo con la comunidad, diseño de un proyecto e inversión de recursos de los estamentos gubernamentales”.

Distintas las labores fueron previstas y realizadas en más de una docena de Primarias como la Nº31, Nº3, Nº67, Nº8, entre otros puntos, como las Secundarias Nº46, Nº55, Nº15, Nº26, e incluso Jardines de Infantes, por ejemplo el Nº2, Nº16, Nº928 y Nº932.

Luego de conversar con el Jefe Comunal, el vicedirector de la Secundaria Nº3, Ramón Díaz, compartió su visión respecto a los planes para sumar ideas que optimizaran la convivencia en el inmueble de Villa Mónica Vieja destinado a la formación de 1050 alumnos y alumnas.

Asimismo, celebró las futuras “tareas necesarias: representó que los y las jóvenes concluyeran que no fueron olvidados”. “Yo me enamoré de este establecimiento, de su buena gente con ganas de progreso”, manifestó tras comprobar los avances en la refacción del Salón de Usos Múltiples.

Ante la puesta en marcha de una restauración integral, la responsable en la escuela Nº7 de 9 de Julio, Mónica Visnianskas, resumió: “Feliz, contenta. No por mí, sino por los chicos y las chicas. Un beneficio para todo Florencio Varela”. “El Intendente escuchó todas las inquietudes que teníamos, las cosas que necesitábamos con observaciones que decidió agregar a los trabajos”, añadió.

Por último, narró cómo la renovación en el edificio de calle Parrillo interpeló a quienes transitaban por la institución en lo cotidiano. “Al principio, el alumnado no estaba muy consciente. No obstante, comenzaron a ver mucho movimiento. Eso despertó el interés e involucró a todos y todas a sumar sus aportes no solo para refuncionalizar el sitio sino formular propuestas para habitar mejor la escuela”, pormenorizó Mónica.

En tanto, tras finalizar una primera etapa de refacciones en los salones, iniciaron la construcción de un amplio espacio del SUM del Jardín Municipal Nº2 “Frutillitas” en Pico de Oro destinado a diversos fines donde la máxima autoridad distrital, Andrés Watson. reflexionó sobre “acompañar tanto el amor como la comprensión brindada por las y los docentes con la infraestructura adecuada para las trayectorias pedagógicas”.

El Mandatario Comunal formalizó la apertura del SUM en el establecimiento situado sobre Polonia, entre Berna y La Haya, habitado por la comunidad encargada de la confección de la bandera varelense. La directora -Aldana Ducci- enumeró “las habituales visitas de Andrés: sentimos el apoyo de quien siempre estuvo ocupado e interiorizado por la enseñanza”.

En ese momento, las madres y los padres ingresaron para compartir sus opiniones. Santiago, que acompañó a Máximo, narró: “Yo vine a esta institución, cambió totalmente”. Con 37 años de edad, comparó sus recuerdos y reflexionó sobre lo “primordial” del aprendizaje en toda sociedad. “¡Fantástico! Todo por los niños y niñas”, cerró. Belén y Lorena charlaban mientras contemplaban las paredes de colores. “Irreconocible. Precioso”, coincidían al identificar más equipamiento para sus hijas e hijos.