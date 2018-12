José Lemme: “No hay ninguna salida de ningún jugador de Defensa y Justicia"

En diálogo con Popular, el mandamás de la entidad varelense indicó que frente a los rumores que señalaron un posible retorno del volante Gastón Togni a Independiente, todo se desmiente: “Su préstamo vence en junio y no hay ninguna salida de ningún jugador, nada por ahora. Tampoco está en los planes que se vaya en este momento, no hay ningún pedido”.

Lemme enfatizó que se despeja cualquier comentario que acerque a Beccacece a cualquier otro elenco que no sea el Halcón, ya que continuará siendo el DT en los tiempos previstos y agregó: “El técnico recontra confirmó que no se va, está asegurada su continuidad. No hay ningún tipo de negociación de nada”.

Claro y preciso, Lemme también barrió con las versiones que acercan al central Lisandro Martínez tanto a Boca como River y soltó: “Obviamente que comentarios e intereses de los equipos siempre hay, pero no existen negociaciones ni llegaron ofertas formales que puedan ser analizadas. No hay nada que se pueda vender”.

Asimismo, manifestó cómo reforzarán al plantel de cara al calendario: “Hay buenos jugadores y se jugarán como mucho 11 o 12 partidos, así que vamos a aguantar con lo que tenemos, con los futbolistas que están, y buscaremos hacer el mejor papel posible y continuar con esta regularidad tan linda que hemos tenido”.