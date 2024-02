Las dudas de Franco para definir el equipo titular de Quilmes

"Equipo que gana, no se toca", reza un popular axioma futbolero, pero esta vez, Franco puede tomar la determinación de no seguirlo y escuchar su razón, con alguna modificación que puede darse en el once, en la búsqueda de encontrar la mejor versión cervecera, que tiene los ánimos elevados después del 2 a 0 y que enfrentará a una de las cenicientas de la divisional, que recién da sus primeros pasos tras su ascenso desde la B Metropolitana.

En su planificación, Franco espera por la recuperación del delantero Giménez y de los mediocampistas Enrique y Luna para poder repetir la formación inicial del debut ante el Gasolero. Los tres futbolistas se encuentran en plena recuperación de sobrecargas musculares. Desde el cuerpo médico de la institución indican que no tendrían problemas en llegar al próximo partido, sin embargo, la evolución de las próximas horas será clave para definir su presencia o no.

En los labores del miércoles, donde el equipo realizó trabajos de fútbol formal, todos ellos fueron apartados y no corrieron detrás de la pelota: se enfrentaron ante un selectivo juvenil de la institución y sus lugares en el equipo principal fueron ocupados por Santiago Puzzo, Alexis Steimbach y Tomás González.

Entonces, el equipo titular formó con Esteban Glellel; Damián Adín, Federico Tévez, Matías Ferreira y Leandro Allende; Alexis Steimbach, Iván Ramírez y Santiago Puzzo; Lautaro Parisi, Tomás González y Axel Batista.

A su vez, los suplentes también se midieron contra el recambio de pibes alineó a: Maximiliano Gagliardo; Federico Pérez, Santiago Moya, Lucas Abascia y Mirko Juárez; Ramiro Martínez, Joaquín Postigo y Thomas Rojas; Lucas Alfonso, Maximiliano Alanís y Fabián Bordagaray.

El jueves, los trabajos tácticos se enfocaron en seguir adaptándose a la identidad de juego que pregona el cuerpo técnico, porque a pesar de comenzar con el pie derecho el torneo, aún queda mucho margen de mejora para el Decano, que realizó un fuerte recambio de nombres en el último mercado de pases.

En su itinerario, el conjunto de la región trabajará en las canchas del anexo del club con labores más livianas, de pelota parada y la última charla previa el enfrentamiento con Talleres, y quedarán concentrados.