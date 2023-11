Le propuso matrimonio en el Estadio Centenario

Una larguísima historia de amor tuvo un final más que feliz en las inmediaciones del Estadio Centenario y el sueño de casarse se concretará para los novios, que planean hacerlo a principios de 2024. Pero el momento de la propuesta, sorpresivo para ella, tuvo lugar en los escalones de la tribuna Indio Gómez e hizo que todo se torne muchísimo más especial. De hecho, por la felicidad que ambos tenían, corrieron a contarlo a familiares y otros hinchas que los felicitaron y compartieron la alegría. Lo que no sabían, es que el caso iba a llegar tan lejos y que la repercusión sería magnífica.

Se trata de Brenda, de 30 años, y Gustavo, de 28. Ambos se conocían hace varios años pero su primera experiencia juntos no fue la mejor. De hecho, según le explicó la muchacha a El Quilmeño, todo duró menos de un año y se separaron. Sin embargo, cuando hay amor, los límites temporarios y plazos no impiden que el sentimiento perdure. Se veían, se dejaban de ver, hicieron sus cosas por otro lado y decidieron reunirse. El resto es historia.

"Es una historia muy larga. Hace 10 años tuvimos nuestro primer noviazgo, pero en el 2013 nos separamos y nos volvimos a reencontrar este año. En ese tiempo nos vimos, hemos hablado, pero más que eso, nada. Siempre estuvo el amor, pero cada uno tenía su pareja. De hecho tuvimos hijos separados", indicó la joven.

Sobre la propuesta de matrimonio, contó que el muchacho la tuvo guardada todo este tiempo que no estuvieron juntos, desde el 2013 hasta el martes a la tarde.

"Fue antes de que Quilmes jugara contra Riestra. Entramos a la cancha a las 15.15 y no faltaba nada para que arranque el partido y yo quería ir a verlo. Me llevaron porque mi mamá trabaja al lado, en el polideportivo y justo pasábamos por ahí. Me dijo 'vamos a entrar un cachito'", sostuvo Brenda. Tras eso, el hombre se arrodilló y le pidió casamiento. Y ella le dijo que sí.

Para ella no se trata de un lugar más. El Centenario es el sitio al que iba con una persona muy especial en el pasado.

"Me llevó a la cancha porque mi papá era fanático a morir y hace cinco años que no está. Iba con él siempre y recién volví a la tribuna hace dos o tres años. Era muy chocante para mí. Ese es el motivo por el cual lo hizo", confesó emocionada.

Sobre el destino del Cervecero en el reducido, sostuvo que solo falta que se concrete el ascenso para que el año 2023 sea perfecto en todo sentido y contó que planean casarse el día de los enamorados o a principios de marzo.

Por último, dijo que su futuro esposo es hincha de Boca, pero que lo está tratando de transformar y que "ya tiene el escudo de Quilmes colgado en una cadenita"