Martín Otero, de cara al Campeonato Bonaerense de Motociclismo de la FEBOM

Otero hizo un extenso párate y volvió este año con todo y ahora apunta a la competencia en Junio en San Nicolás, con una Honda del Celi Competición: "No me puedo quejar, ya que ahora estoy disfrutando de este deporte como hacía años que no me pasaba, ya que pueden venir mis hermanos a verme, como ocurre cuando competía en el Turismo Pista. Es muy importante que ellos estén, y que mi esposa y mis hijos trabajan y muchas veces se superponen los horarios".