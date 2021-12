Mayra Mendoza acompañó a Berenice Latorre en su asunción como diputada

Berenice Latorre De Caro, nacida y criada en Quilmes, Bernal Oeste, es estudiante de Ciencia Política de la UBA y se sumó a militar hace 6 años, egresando de la secundaria con 17 años de edad, luego de ir a la plaza con su mamá y escuchar a Cristina Kirchner el 25 de mayo de 2015.

Al día siguiente escribió en el blogspot de La Cámpora Quilmes y en unos días tuvo su convocatoria a una charla de encuadramiento. Berenice es actualmente responsable de la organización en el municipio que conduce la Intendenta Mayra Mendoza.

“Es un día de muchas emociones. Acompañamos la asunción de nuestros compañeros y compañeras en el Concejo Deliberante local y luego vinimos a La Plata a asumir esta nueva responsabilidad. Lo hacemos con mucho honor y siempre agradecida por la confianza y el acompañamiento permanente a nuestra intendenta Mayra Mendoza, la compañera que abre caminos y apuesta a la organización, a las juventudes y a las compañeras para transformarlo todo”, señaló la diputada al asumir el cargo.

“Lo que nos toca a nosotras desde el día de hoy es trabajar, militar, trabajar y militar en cada rincón del territorio para conquistar más y mejores derechos que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas”, continuó.

Consultada por los medios presentes en la jura sobre la decisión del ex intendente Martiniano Molina de no vacunarse, Berenice Latorre, dijo: “Lamentablemente algunos diputados no van a poder asumir porque han contraído la enfermedad por la pandemia del COVID. Hoy estamos mejor gracias a la vacunación. Esperemos que estos días de aislamiento le sirvan para que reflexione, porque la vacunación es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Es un acto solidario, vacunarse tiene que ver con pensar en el otro, tener registro del otro, para nosotras la solidaridad es un valor y sabemos también que es una forma de salir de los peores momentos y de los más difíciles”.

En esta línea, se expresó sobre la implementación del pase sanitario a partir del 21 de diciembre: “es justamente para las personas que cumplan con la vacunación completa, tiene que estar inoculados con las dos dosis y con la tercera también en caso que te corresponda”, finalizó la flamante funcionaria.