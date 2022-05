Mayra Mendoza calificó de "locura" la denuncia por las cooperativas

“Hace unos días en un portal de servicios, de información, ha salido una nota donde a través de vinculaciones y de montos escandalosos terminan diciendo que yo, que Mayra Mendoza, fugo plata a Miami, plata de los vecinos y vecinas de Quilmes. Una locura, una mentira absoluta, que ante tremenda situación de la que me encuentro señalada, lo que hago es inmediatamente pedirle a mi equipo legal y técnico que como municipio de Quilmes nos presentemos ante la Justicia”, detalló Mendoza.

Y aclaró: “Yo me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que la primera que está interesada en que se conozca la verdad y en poder salir a decir, y en esto confío en la Justicia, no me queda otra más que confiar en la Justicia, que se investigue, que se conozca y que se sepa la verdad. Quizás esto puede llevar mucho tiempo, puede llevar años, pero a mí no me importa porque tengo una familia, vecinos, compañeros y compañeras de militancia que confían en mí y quiero que se sepa la verdad”.

Además, subrayó que “ojalá que cuando se investigue y se sepa la verdad, también se haga tapa esa verdad, como el sábado pasado salió mi nombre en todas las portadas de diario, la mayoría nacionales, diciendo que estaba imputada en un caso de corrupción, cuando sabemos además que técnicamente no es tal, porque imputada no estoy, porque eso lo pidió un fiscal, porque lo decide un juez. Pero no importa, porque la intención es que tenga más valor la noticia que la verdad, aunque la noticia sea mentira; aunque la noticia lo único que tenga como objetivo sea ensuciar a las personas no importa, tiene más valor la noticia”.

“Entonces, hoy me encuentro en esta situación y dando esta pelea, pero la verdad es que si tienen intención de que deje de trabajar o de que frene lo que yo entiendo que de a poco, pero que estamos haciendo en Quilmes, que es transformando este distrito, que es poniendo en línea de igualdad los barrios; que es gobernando de otra manera. Yo creo que de alguna forma es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política; es el precio que tengo que pagar porque me acusan de ser algo, justamente por no serlo. Pero no me importa el tiempo que me lleve para aclarar esta situación, y que nadie piense que no voy a dar la cara con mis vecinos, y esto que estoy diciendo acá lo voy a explicar en cada barrio las veces que sea necesario”, remarcó la intendente.

“Las cooperativas no trabajan solo en este municipio, sino que trabajan en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires, y además trabajan desde el año 2008 acá en el municipio de Quilmes. Ese ‘monto escandaloso’ que lo plantean como lo plantean, no es tal, son contratos de trabajo que están casi hasta fin de año; son pautas de trabajo, y obviamente montos establecidos, pero que ni siquiera están pagos. Entonces, es a veces muy complejo cuando encuentran poder sintetizar y hacer una polémica de algo, poder explicar a los vecinos y vecinas la gestión, la administración pública, lo que necesitamos hacer, pero yo me voy a dar el tiempo que sea necesario, me voy a sentar con todos y todas los que sean necesarios para poder explicarlo, porque no tengo nada que ocultar y porque tampoco van a frenar el trabajo, porque las cooperativas acá en Quilmes trabajan y también creo que eso es lo que molesta, porque en Quilmes las cooperativas trabajan y se puede ver; porque los vecinos y vecinas lo pueden ver”, afirmó Mayra Mendoza.

“En todos los accesos, viniendo por avenida San Martín; entrando por la autopista por Bernal, por Quilmes, las diferentes rotondas, los accesos, están distintos; están mejor, están lindos, están limpios porque diariamente hay un trabajo de servicios públicos que hacen esas cooperativas de mantenimiento, que además van mejorando no solamente esos accesos o esos ingresos, también barrios: pueden ir al barrio San Sebastián; al barrio San Ignacio, y escuchar a los mismos vecinos decir y agradecer que por primera vez llega alguien a esos lugares y tienen que ver con estas cooperativas de trabajo”, detalló.

Y concluyó: “Así que, por supuesto que no voy a frenar de trabajar, no voy a frenar de trabajar y estoy convencida y decidida, además de poder contratar, porque la LOM (la Ley Orgánica de Municipios) me lo permite, porque hay una ordenanza que me lo permite , porque hay leyes provinciales que me lo permiten, de contratar cooperativas, o empresas sociales y empresas más grandes, en caso de que se necesiten para otro tipo de obra. No voy a frenar de trabajar”.