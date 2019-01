El crimen sucedió el 3 de diciembre pasado sobre la Ruta 53, a la altura del paraje El Tropezón, cuando, tras una discusión, el adolescente fue atacado por otro joven de 17 años, junto a su tío, de 34.

En diálogo con POPULAR Mónica Gancedo, madre de la víctima, manifestó su dolor ante el crimen de su hijo y exige justicia para que el hecho no quede impune. “Estamos destrozados, Gabriel era un ángel, nunca se metía con nadie y su vida fue arrebatada por estos asesinos”, enfatizó.

Según la mujer, todo comenzó cuando Gabriel circulaba en bicicleta por el barrio Los Tronquitos y, de pronto, “se cruzó con estas dos personas que lo comenzaron a insultar porque era evangelista, ya que él concurría a la iglesia y tocaba la guitarra en las ceremonias”.

“Siempre lo hostigaban, pero esa tarde se cansó y decidió gritarles que no lo molesten más. Lo hizo y siguió su camino. Al llegar a la Ruta 53, los agresores salieron a correrlo con el auto, se bajaron, el mayor lo tomó por detrás y el más joven lo apuñaló en el corazón. Luego, se fugaron”, relató compungida.

Posteriormente, recordó que ambos implicados habitualmente “insultaban y amenazaba a quienes no eran del barrio”. “Siempre encontraban algo que no les gustaba para maltratar de manera gratuita. Esa vez le tocó a Gabriel y, lamentablemente, lo mataron. Él no se merecía terminar así,tenía muchos sueños”, enfatizó.

En este sentido, la madre de la víctima agregó que su hijo tenía pensado “terminar la escuela secundaria y formarse como profesor de guitarra”. “Estaba muy decidido en cumplir esos dos objetivos”, dijo y, finalmente, explicó que Gabriel era muy amado por la comunidad. “Es y será un ángel que nos va a iluminar. Todos lo querían y no tenía problema con nadie”, sentenció Gancedo.