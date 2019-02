Quilmes Plas: buen debut de Otto Fritzler

“El Mariscal” de Bella Vista, que cumplirá el jueves 16 años, fue la gran apuesta para este año de los hermanos De Jesús, ya que la vacante de Granja le abrió las puertas al joven baluarte, de notable trayecto en el karting y la Fórmula Metropolitana.

Fritzler ganó la Clasificación general, y a raíz de esa pole position, en un pelotón de sólo diez autos -triste récord para la categoría- el nobel piloto largó segundo la serie y pudo acceder a la grilla en el top 3, para la final.

Una vez en la instancia definitiva, dudó en el inicio y fue superado, aunque de todos modos mantuvo al Ford en el candelero de los cinco primeros, aguerridamente y sin escatimar.

ADEMÁS:

El bernalense Lucas Panarotti se sube a la ilusión del TC Mouras

Tras la competencia, el piloto del Quilmes Plas fue autocrítico y deslizó: “Lamentablemente me dormí en la largada, fue un error de principiante y de lo que espero aprender rápidamente para poder revertir el cierre del fin de semana, que había arrancado muy bien y no terminó como esperábamos. Ahí me pasaron muchos autos y cuando venía, remontando intenté la superación con Lucas Fidalgo Peduzzi, no me vio, se cerró y le pegué”.

El Mariscal se hizo cargo de la situación y agregó:” Esperé un pace car para acercarme a los de adelante y cuando esto pasó, decidí mantenerme un poco al margen de la lucha para no arriesgar el auto”.

En tanto, el quilmeño Lucas Panarotti (Dodge) llegó a luchar por el podio del TC Mouras, pero cerró su participación en el 18º puesto.