Reclaman justicia por mujer que apareció muerta con signos de ahorcamiento

El caso conmocionó a la comunidad y, al pasar los días, se conocieron detalles aún más escalofriantes. El agresor no dejó de amedrentarla ni un segundo y la fallecida, con el afán de dejar de sufrir las actitudes de este, entre otras un intento de homicidio, se mudó de provincia, se escondió en su propia vivienda y soportó mensajes y llamadas una y otra vez. La bronca con él es gigante, pero también con quienes llevaron desde un principio las denuncias adelante.

Es por ello que a poco más de una semana de su triste deceso, los familiares y amigos se reunieron en la tarde del miércoles en la puerta del Polo Judicial quilmeño, situado en la avenida Hipólito Yrigoyen 475. Allí marcharon con pancartas y fueron recibidos por la secretaria de la Fiscalía General, Clara Orloff, a quienes le expresaron su malestar. Gladys, la madre de Fontes, habló y explicó por qué cree que a su hija la mataron.

“Una persona con proyectos no se mata. Ella siempre pensó en salir adelante. Ella tenía miedo pero no iba a dejar a sus hijos (de 6 y 8 años); acá hubo un sistema que estuvo ausente, que no contemplaron el deber de cuidado hacia una víctima, porque lamentablemente no hay perspectiva de género. ¿Cómo nos pueden explicar que un hecho instruido como homicidio en grado de tentativa por parte de la fiscal Karina Gallo, termina cerrándose con un proceso abreviado bajando a una calificación menor como es lesiones leves en un proceso en el que intervino la doctora Calviño como fiscal de juicio?”, indicó la mujer.

Cabe destacar que Francisco Alegre, el hostigador, quiso apuñalarla en la puerta del colegio a fines de 2023 y fue condenado a un año y dos meses de prisión. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones impuestas, se creaba perfiles falsos en redes y le enviaba mensajes.

Según contó el tío de Fontés en la marcha, ella se había ido a vivir con él a Tierra del Fuego, pero no se pudo adaptar y volvió a Quilmes, donde además tenía un trabajo estable en el área de seguridad del municipio.