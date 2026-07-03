Refuerzan asistencia a personas en situación de calle en Florencio Varela

Ante las bajas temperaturas, se intensificaron las recorridas. El municipio ofrece un parador y dos hogares para pasar la noche.
Ante el fuerte descenso de temperatura de los últimos días, la Municipalidad de Florencia Varela reforzó la asistencia a personas que permanecen en situación de calle en el distrito y señaló que posee dos establecimientos donde pueden alojarse durante la noche. Al respecto, la directora general de Emergencias, Yamila Coronel, remarcó “la expresa directriz del intendente, Andrés Watson: consolidar el acompañamiento y asistencia a personas en situación o riesgo de calle los 365 días del año”.
Coronel mencionó que “en época invernal, intensificamos los recorridos diarios por distintos puntos del partido”, al tiempo que recordó la puesta en funcionamiento del “parador nocturno municipal con la posibilidad de dormir bajo techo, ducharse y recibir un plato de comida caliente”. Asimismo, recordó que otra alternativa para no pasar la noche en la intemperie, los equipos comunales también ofrecen alojamiento en dos hogares.
Posteriormente, ponderó las “estrategias para garantizar derechos humanos, con foco en la dignidad de cada ciudadano y ciudadana”. Además, consideró “una problemática policausal requiere la articulación con diferentes áreas y organismos, como el ámbito sanitario, Defensa Civil, Guardia Comunal, fuerzas de seguridad, nosocomios y la Justicia, entre otras instituciones”. También, describió “un escenario socioeconómico extremadamente complejo por dificultades financieras, laborales, habitacionales”. “También nos encontramos con casos de salud mental, consumo, conflictos familiares”, mencionó.
Respecto al accionar integral, detalló que llevan a cabo “asesoramiento con documentación, pensiones o certificados de discapacidad”. Por último, reflexionó sobre herramientas “vinculadas con los lazos comunitarios y devolver a quienes atraviesan estos contextos a donde pertenecen, a su barrio, a sus afectos”.