Refuerzan asistencia a personas en situación de calle en Florencio Varela

Ante el fuerte descenso de temperatura de los últimos días, la Municipalidad de Florencia Varela reforzó la asistencia a personas que permanecen en situación de calle en el distrito y señaló que posee dos establecimientos donde pueden alojarse durante la noche. Al respecto, la directora general de Emergencias, Yamila Coronel, remarcó “la expresa directriz del intendente, Andrés Watson: consolidar el acompañamiento y asistencia a personas en situación o riesgo de calle los 365 días del año”.