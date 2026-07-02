La Corte Suprema dejó firme el decomiso de $685.000 millones contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la ex presidenta y Lázaro Báez y confirmó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar solidariamente Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de de rechazar los recursos presentados por las defensas y confirmar la actualización del monto fijada por las instancias anteriores.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon "inadmisibles" los planteos presentados por la defensa de la ex presidenta contra el mecanismo de actualización del decomiso y por la representación legal de Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para ejecutar esa etapa del proceso.
El decomiso había sido fijado originalmente en $84.835.227.378,04 por el Tribunal Oral Federal N° 2 al dictar la sentencia condenatoria, con la previsión de que el monto sería actualizado una vez que el fallo quedara firme.
En esa sentencia, dictada el 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. También recibieron condenas Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros ex funcionarios.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas el 13 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra esas sentencias, lo que dejó firme la condena de todos los imputados.
Con el fallo firme, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. Para ello intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público.
La cifra fue recalculada mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, tomando como referencia el período comprendido entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Como resultado de esa actualización, el monto ascendió a $684.990.350.139,86.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había cuestionado el uso del IPC al sostener que el monto inicial del decomiso era provisorio. En tanto, la defensa de Lázaro Báez argumentó que la ejecución debía quedar en manos del Tribunal Oral Federal N° 4 por la condena que el empresario registra en la causa conocida como la "Ruta del dinero". Con la resolución de este jueves, la Corte desestimó ambos planteos y dejó firme el decomiso actualizado.
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