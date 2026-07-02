La Corte Suprema dejó firme el decomiso de $685.000 millones contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas el 13 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra esas sentencias, lo que dejó firme la condena de todos los imputados.

Con el fallo firme, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. Para ello intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público.

La cifra fue recalculada mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, tomando como referencia el período comprendido entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Como resultado de esa actualización, el monto ascendió a $684.990.350.139,86.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había cuestionado el uso del IPC al sostener que el monto inicial del decomiso era provisorio. En tanto, la defensa de Lázaro Báez argumentó que la ejecución debía quedar en manos del Tribunal Oral Federal N° 4 por la condena que el empresario registra en la causa conocida como la "Ruta del dinero". Con la resolución de este jueves, la Corte desestimó ambos planteos y dejó firme el decomiso actualizado.