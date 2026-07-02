La Línea Sarmiento, con servicio limitado y cancelaciones

Desde el mediodía de este jueves los trenes circulan entre Once y Castelar cada media hora, y en forma condicional entre esa última y Moreno, por haberse dañado el tercer riel que suministra energía eléctrica a los trenes entre Ituzaingó y San Antonio de Padua.

Una vez más, quienes deben viajar en la zona Oeste del conurbano están sufriendo este jueves graves trastornos a raíz del funcionamiento anormal de la Línea Sarmiento. Esta vez el motivo es que un tramo del tercer riel -ubicado junto a cada vía, que suministra energía eléctrica a los trenes- de la vía general 1 (ascendente) literalmente se cayó -dio un giro de 90 grados- entre las estaciones Ituzaingó y San Antonio de Padua. Se desconoce si se trató de un hecho fortuito, o por falta de mantenimiento, situación esta última que viene siendo denunciada por el secretario general de la seccional Gran Buenos Aires-Oeste de la Unión Ferroviaria.