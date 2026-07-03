El director de la Clínica Belgrano de Quilmes aseguró: "No quiero ser Favaloro"

El doctor Ezequiel López reveló que se siente obligado a "mendigar" el cobro del trabajo realizado y acusó el destrato y la burocracia de los quienes intentan “gestionar soluciones ante los organismos correspondientes”
La crisis económica y sanitaria del país hace tambalear también a las instituciones privadas y la Clínica Belgrano de Quilmes no escapa de esa problemática, de tal manera que su director, el doctor Ezequiel López, publicó un durísimo documento titulado “No quiero ser Favaloro”, en referencia a René Favaloro que se suicidó de un disparo en el corazón el 29 de julio de 2000, debido a los profundos problemas que atravesaba la institución que encabezaba.
Acorralado por la falta de pago, los extensos plazos para cobrar las prestaciones, la falta de actualización de los aranceles y el incremento permanente de los costos, especialmente en insumos médicos, López manifestó que "la historia parece empecinada en repetirse” y confesó sentirse "un ser humano agotado de combatir contra el sistema". En la misma línea, advirtió que “la vocación médica y el compromiso con la comunidad tienen un límite: la viabilidad de seguir existiendo".
Asimismo, el titular de la Clínica Belgrano sentenció: “No quiero ser Favaloro. Quitarse la vida para que una institución sobreviva no puede, bajo ninguna circunstancia, ser el camino". Para evitar eso, exigió un diálogo directo con las autoridades, una actualización justa de los valores de las prestaciones y el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos con los prestadores.
Posteriormente, puntualizó que debido a la crisis se siente obligado a "mendigar" el cobro del trabajo realizado y acusó el destrato y la burocracia de los quienes intentan “gestionar soluciones ante los organismos correspondientes”. Asimismo, alertó que los problemas en los sanatorios podrían provocar la pérdida de cientos de puestos de trabajo y miles de pacientes que dependen de esos servicios para recibir atención médica. Finalmente, en el conmovedor comunicado manifestó que “toda esa maldita y sucia burocracia no debe ganarle nunca más a la medicina. No quiero ser Favaloro".
comentar