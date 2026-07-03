El director de la Clínica Belgrano de Quilmes aseguró: "No quiero ser Favaloro"

Posteriormente, puntualizó que debido a la crisis se siente obligado a "mendigar" el cobro del trabajo realizado y acusó el destrato y la burocracia de los quienes intentan “gestionar soluciones ante los organismos correspondientes”. Asimismo, alertó que los problemas en los sanatorios podrían provocar la pérdida de cientos de puestos de trabajo y miles de pacientes que dependen de esos servicios para recibir atención médica. Finalmente, en el conmovedor comunicado manifestó que “toda esa maldita y sucia burocracia no debe ganarle nunca más a la medicina. No quiero ser Favaloro".