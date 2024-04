Robaron en la Escuela Primaria 75 de Quilmes Oeste y utilizaron sus aulas como baños

Ocurrió en la Escuela Primaria N° 75 República de Chile, situada en la intersección de las calles Chile e Irala. El primer incidente tuvo lugar durante el fin de semana largo, cuando el edificio estuvo cerrado y no hubo prácticamente movimiento por las inmediaciones. Allí aprovecharon durante la noche y cometieron graves destrozos inimaginables. No se trata del robo, sino de la maldad con la que actuaron y con la que dañaron el espacio. Al no disponer de cámaras de vigilancia, no pueden saber con precisión qué día y a qué hora se metieron, como así tampoco identificarlos.

En tanto, se llevaron útiles escolares, cajas de comida que iban a ser destinadas a las familias, una bomba de agua, tiraron aceite por el piso, reventaron muebles y tiraron cajones con sus contenidos con total desprecio. De hecho, hasta en el comedor de la escuela revolearon los cubiertos.

Pero la peor parte llegó cuando vieron que las aulas fueron utilizadas como baños. Los delincuentes defecaron y orinaron sobre las mesas y en el piso, dejando una imagen aberrante y vomitiva para quienes entraron a revisar a primera hora de la mañana.

Lo cierto es que todo fue descubierto el miércoles, cuando llegaron los primeros trabajadores y dieron el respectivo aviso a las autoridades. Estos tuvieron que suspender las clases a los alumnos para poder limpiar y realizar las demás actividades de reparación. Pero la peor parte llegó a la noche del mismo día, ya que hampones se volvieron a meter y cometieron nuevamente destrozos.

El botín consta de computadoras y otros aparatos de electrónica que dejaron en ruinas al establecimiento educativo.

Los allegados a la comunidad educativa y mismos maestros se refirieron a la situación y comunicaron que “es imposible reponer lo perdido. Estamos sumidos en una profunda tristeza”.

En tanto, esperan resoluciones de las autoridades para atrapar a los responsables de tales hechos y poder retomar las clases.