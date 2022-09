"Si volviera a nacer, elegiría estar en el Hospital Iriarte"

En diálogo con El Quilmeño, repasó toda su historia dentro de la institución, en la que se formó como estudiante y explica que esos son los años no oficiales que no contabiliza en su extensa trayectoria. Primero como cirujano de guardia, luego como jefe de guardia, pasó a ser jefe de emergencias y luego fue director dos veces, hasta su reciente jubilación.

"Fue realmente una cosa muy linda. Estoy dejando una institución en la que estuve 42 años. Es difícil no emocionarse. Fue un acto muy lindo que me brindaron mis amigos, compañeros, trabajadores de la salud. Me siento sumamente halagado en que hayan ido. Evidentemente nunca había experimentado esto", aseguró Fragomeno sobre la ceremonia de despedida que se realizó en la parte del helipuerto.

Tras eso, explicó que se lleva muchas cosas del lugar en el que pasó casi toda la vida y lo definió con esta contundente frase: "Lo mejor de lo mejor me llevo del hospital. No era mi segunda casa, era la primera. Conozco más el hospital que mi hogar. Me dio todo lo que fui y lo que soy. La formación, la carrera, todo. Tanto me dio que ahí conocí a mi esposa. Todo lo que tengo".

Pero en su vida no todo fue color de rosas. De hecho, tuvo que atravesar momentos terribles de mucho dolor a nivel familiar y, además, la tragedia de la llegada del coronavirus, que golpeó en el bienestar de cada uno y dejó experiencias que serán muy difíciles de olvidar.

"El momento más duro en lo personal allí adentro, fue la muerte de un hijo cuando tenía 12 años por culpa de la leucemia. Otro fue el de la pandemia: algo desconocido que no sabíamos cómo tratarlo. Aprendíamos a ser bomberos y apagábamos el incendio a la vez", explicó el médico sobre aquellos momentos dramáticos.

"Nunca pensé en dejar la profesión. Soy médico y lo seguiré siendo. Si algún día vuelvo a nacer elegiría ser médico y trabajar en el Hospital de Quilmes. Lo llevo muy adentro. Fui formado para atender a la gente y tratar de salvar vidas", cerró.