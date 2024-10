Un hombre de 36 años murió por el ataque del pitbull de su sobrina en Ranelagh

La noticia conmocionó a toda la comunidad, sobre todo porque la víctima era alguien muy querido en el barrio San Blas, donde acudía a las organizaciones sociales y recreos colectivos. La violencia con la que se desarrolló el episodio deja en el foco la discusión que dicta sobre qué razas habría que tener más precauciones a la hora de la crianza y desarrollo. Lamentablemente, para el fallecido ya es tarde para debatirlo.

Todo comenzó en una vivienda situada en la calle 128, entre Avenida Milazzo y 42. La víctima fue identificada como Fabio Raúl Carrizo, de 36 años, quien durante la madrugada del jueves despertó a los gritos a su sobrina, Candela, ya que su pitbull lo estaba atacando con toda fuerza. Ellos vivían en el mismo terreno, en dos casas separadas, pero no había división en los patios.

El perro lo mordió hasta destrozarlo y principalmente atacó su cuello. El joven perdió mucha sangre y, a pesar de que la chica llamó al 911 y oficiales de la seccional Segunda se acercaron, no fue posible remediar la situación. Carrizo perdió la vida al instante y no tuvo la chance de ser asistido por los médicos del SAME, quienes constataron su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y lo velaron al otro día.

Cabe destacar que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 acusó a la sobrina del hombre por “Homicidio culposo”, por ser la dueña del can.

En tanto, la Sociedad de Fomento San Blas emitió un comunicado para despedir al muchacho y, a modo de duelo, decidieron suspender por un día todas sus actividades programadas. “Damos desde la comisión directiva nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de Carrizo Fabio. Nos duele enormemente la pérdida de un joven vecino que conocemos de pequeño y que ha tenido su paso por nuestro querido fútbol infantil”, indicaron.

Es importante resaltar que la familia del fallecido inició una colecta para juntar fondos para el velatorio, la cual fue cerrada horas más tarde al recaudar el dinero necesario.