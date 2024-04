Un hombre de 66 años murió en un hotel alojamiento de Berazategui

Se trata de un hecho lamentable que conmocionó a propios y ajenos por las circunstancias en las que se desarrolló la secuencia. A pesar de los esfuerzos y la intención de salvarlo, no hubo manera ya que fue de manera súbita. Los encargados y trabajadores del lugar se acercaron y no lograron reponerlo, como así tampoco los profesionales médicos. En sintonía, divisiones de las fuerzas investigativas montaron un operativo para sacar conclusiones y trasladar el cuerpo para poder definir con exactitud lo que le pasó.

Ocurrió en un hotel llamado Amok, situado en la intersección de Camino General Belgrano y calle 424, de la localidad berazateguense de Juan María Gutiérrez. Comenzó con el llamado desesperado de una mujer al personal del mencionado albergue, en el cual explicaba que en medio del coito, el sujeto identificado como A.M., de 66 años, se desplomó y no reaccionó bajo ninguna maniobra. En tanto, se dio el inmediato aviso al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que se hagan cargo del angustiante momento.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y los doctores quisieron reanimarlo, pero todo terminó siendo en vano. La víctima no pudo ser salvada y procedieron a llamar al 911, para que hagan las pericias necesarias. Además, se entrevistaron con su acompañante, ya que ambos entraron como clientes y el propio hotel no tenía información, para saber si había ingerido alguna sustancia, como por ejemplo Sildenafil, que pudiese alterar de tal manera el organismo y provocar que el corazón se pare. Sin embargo, ella no lo sabía.

Es por ello que en conjunto con los uniformados policiales de la Comisaría 3ra. de Berazategui, llegó la Científica, que retiró el cuerpo y lo llevó a la morgue judicial para realizarle la autopsia y así determinar si hubo pastillas, drogas, alcohol u otro tipo de elementos implicados, o mismo la voluntad de otra persona, o si fue solamente un infarto. Tras eso, se dio el triste aviso a sus familiares sobre lo que había acontecido y los citaron en el lugar.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 del Departamento Judicial de Quilmes y fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte”.

Según las fuentes judiciales, el hombre “se descompuso dentro del lugar y murió de un paro cardiorrespiratorio”, además de que “para cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer”.