"Virtudes del rival y defectos nuestros", el análisis de Franco

Luego de un primer acto parejo, con más tenencia del Sojero y mayor profundidad del Cervecero, el complemento mostró dos equipos partidos, con vocación ofensiva, con espacios abiertos y posibilidades de generar y cometer errores. Un escenario que justamente a Franco no le simpatiza en absoluto. "El segundo tiempo fue más de ida y vuelta, tuvimos algunas llegadas para liquidar el partido, al final después de tantas pelotas sobre el área, una quedó en el borde del área y la definición fue estupenda, no hay mucho más para hablar, pero muy contento con la actitud y con la idea de venir a jugar para ganar", afirmó el DT.

Además, respecto de cómo se les vino encima el local, el director técnico del Decano comentó: "El rival necesitaba proponer e ir al frente, nosotros competimos bien, siempre el grupo lo intenta y nos deja satisfechos. Le gritaba a los chicos que agarren las marcas en el área y lo hicieron bien, situaciones claras casi no hubo del rival en el segundo tiempo".

Además, como corolario del balance post partido, Franco manifestó: "Es bueno seguir sumando, molesta porque sobre el final se agregaron uno o dos minutos pero bueno, también tuvimos la fortuna de nuestro lado en otros partidos. A mí no me nace hacer tiempo, creo que es algo que tiene que ver con la idea de estos chicos de querer jugar siempre y sabiendo que no se puede sacar ventaja de otra manera que no sea jugando".