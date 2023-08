Familiares de un joven baleado piden testigos

El nombre de la víctima del lamentable episodio es Rodrigo, un muchacho varelense que el 2 de agosto pasado bajó de la formación del Roca en la estación de la mencionada localidad y sufrió una poderosa herida a raíz de un tiro que provocó que hiciera un desmadre en todo su cuerpo. El caso mantiene en vilo a toda su familia, que reza para que se recupere pronto, ya que en tres meses será padre y en pocos días cumplirá 21. Por eso apelan a la solidaridad de los vecinos y de quienes estaban allí.

El hecho tuvo lugar cuando el joven bajaba del servicio que llega a Dante Ardigó a las 22.35. Allí, una banda de delincuentes se cruzó con uniformados y arrancaron un feroz tiroteo que duró por varias cuadras. En el medio quedó el muchacho, que no pudo divisar de dónde vino el disparo que lo hirió.

"Yo vi al conductor de los ladrones salir, sacar la pistola y empezar a disparar. Ahí me di vuelta y me escondí en los molinetes con mí bebé. Después no vi cuándo cruzaron o cómo siguió. Empecé a correr cuando vi al 383 que dobló para poder subirme", indicó una mujer que presenció el hecho, aunque no pudo dar más precisiones.

La madre de la víctima, Patricia, agradeció por el relato y explicó que la Fiscalía tiene los videos de lo ocurrido, pero que se ven borrosos. Además, sostuvo que es casi seguro que el impacto lo recibió de la policía, ya que él estaba atrás de los delincuentes y estos en ningún momento le apuntaron.

Lamentablemente, recibió un tiro en el pecho y no se lo pudieron sacar, por lo que el peritaje para determinarlo no fue realizado.

El número de la mujer que acompaña a su hijo en el proceso de recuperación es 11-2383-5766. "Sería de gran ayuda y estaría eternamente agradecida si alguien pudiera proporcionar detalles sobre lo que ocurrió esa noche", indicó.