Ramírez valoró la victoria de Quilmes ante Estudiantes

Este marte, en la vuelta a los entrenamientos, al menos en los vestuarios, no se hablará del próximo DT del Decano. Es que el equipo mostró otra cara ante el Pincha y generó una respuesta a la altura por parte de los hinchas. Más allá de que el director técnico del Cervecero será el tema de la semana, en el comienzo de los trabajos al menos no tendrá un carácter de urgencia dentro del plantel.

"No sólo veníamos de varios partidos en los que no podíamos ganar, sino que además de las derrotas veníamos demostrando un nivel bajo. Nos sentíamos en deuda. Igual, el grupo seguía trabajando, aunque no encontraba el por qué", manifestó el mediocampista del Decano, a la vez que detalló: "Sentimos que se hizo un gran partido. Tuvimos varias situaciones de gol, algo que no nos pasaba hace varios partidos, estuvimos firmes en defensa y tuvimos volumen de juego por momentos. No quiero hablar de actitud, porque eso siempre está, pero creo que se vio otra imagen, que eso es importante".

Finalmente, Ramírez abrió la puerta del vestuario y contó cómo vivió el plantel la victoria, cómo impactó a nivel anímico en un grupo que comenzó el torneo como para salir campeón de punta a punta, y que horas antes del partido estaban casi fuera de la lucha por el segundo ascenso. En este sentido, confesó: "Deseábamos mucho poder revertir esto, tener un resultado positivo que nos haga de nuevo volver a creer en ese equipo que fuimos".