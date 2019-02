Rechazarán queja por recorte en Vaca Muerta

“Se va a rechazar el recurso administrativo presentado por Tecpetrol, no tenemos duda que nos asiste la razón. Nosotros no cambiamos nada de lo firmado originalmente”, explicó Lopetegui a los periodistas en el Palacio de Hacienda.

Lopetegui explicó que “habla día por medio” con los directivos de la compañía, aunque se mostró pesimista de lograr un acuerdo por la permanente “participación de los abogados”, lo que muestra a las claras la judicialización del conflicto.

“Más allá de lo que pasó (la creciente producción de gas por encima de la curva original) nosotros no cambiamos nada. Es más, estamos convencidos que la inversión va a migrar a la producción de petróleo”, remarcó Lopetegui.

El funcionario explicó que los subsidios a la producción de gas otorgados oportunamente tenían un incentivo concreto que se cumplió con creces y ahora hay que trabajar en nuevas inversiones como la construcción de un nuevo gasoducto, más la ampliación de los dos en servicio que van a Chile y Bahía Blanca.

“Antes de fin de mes vamos a presentar toda la documentación para licitar un nuevo gasoducto y ampliar los que van a Chile y Bahía Blanca. No habrá más proyectos enmarcados en la resolución 46”, el plan de estímulo a la producción de gas en Vaca Muerta impulsado por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Lopetegui recordó que la producción de petróleo “no recibe subsidios y ya nos presentaron tres proyectos (YPF, Vista y Shell) para producir 40.000 barriles diarios a 4 años por parte de cada una de estas compañías, lo que representa una inversión cercana a los US$ 2.500 millones”.

Lopetegui también se refirió al acuerdo firmado el jueves en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que plantea un nuevo esquema en la importación de gas desde ese país con un ahorro de US$ 460 millones por la eliminación de multas previstas en el contrato original.

“Corregimos una enorme asimetría en las multas contempladas originalmente por la importación de gas desde Bolivia. Mientras ellos pagaban apenas un 15% en el caso de no cumplir nosotros debíamos reconocer el 100% del contrato original, que contemplaba meses en los que no teníamos demanda y, por lo tanto, no importábamos”, sostuvo.