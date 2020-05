La posibilidad de convertirse en revendedores de estos productos ha sido fomentada por distintas famosas que aparecen utilizando ellas mismas los productos de esta firma. Y, tras ser acusadas de formar parte de un engaño que recuerda al escándalo del Telar de la Abundancia, dos celebridades han decidido defender el producto y negar el rol que se les atribuye en este engranaje comercial.

Para desmentir cientos de mensajes que circularon por las redes sociales, Nicole Neumann fue clara y aseguró en diálogo con Ciudad.Com: “A mí nadie me obliga, ni obligó a nada, jamás. Es un delirio lo que dicen. Yo los uso hace 4 años porque amo los productos.”.

En tanto, Cinthia Fernández realizó un extenso descargo en el que asegura que da “la cara por estos productos” y en el que explicó cómo se incorpora a los vendedores. “Después de esa reunión, ellos deciden si vos podés vender, porque no es vender por querer ganar dinero o sin saber qué se está promocionando. Se dijo que era una estafa piramidal, pero para que pase eso el de arriba tiene que ganar más que el de abajo. Y los que vendemos Nu Skin ganamos por lo que vendemos, nadie estafa a nadie. No es que uno gana más que otro”, sostuvo la bailarina en un extenso video que compartió en Instagram.

“Muchos centros de estética se ven afectados ante estas máquinas. Porque si ibas a hacerte una limpieza de cutis con el lumispa, no lo necesitás. Las ondas galvánicas son la tecnología que tienen muchos centros de estética y lo bueno de estas máquinas es que lo tenés en tu casa y lo hacés las veces que quieras. A veces pasa que esos comentarios son de otras empresas que venden productos similares y lo hacen para que no te compren a vos”, agregó.

Y concluyó: “Es una empresa de EE.UU., muy estricta, no se pueden hacer sorteos, canjes. Yo me compré mis máquinas. Yo no promociono nada que no pruebe o de lo que no esté segura. A los que dicen que es una estafa piramidal les pido que investiguen, que le pidan los contratos a la empresa porque es todo transparente. Yo no pongo la cara por nada que le haga mal a la gente, porque considero que vivo gracias a ustedes. Cagarlos a ustedes no da”.

