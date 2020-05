Para respaldar esta información y aportar nuevos datos, el programa contó con la presencia de Juan Roccabruna, quien se desempañaba como recepcionista hasta la reciente clausura del consultorio. Este joven narró detalladamente algunas extravagancias del “médico de los famosos” y señaló más de un ilícito –como darles té con gotas de Clonazepam a los pacientes “inquietos”-.

A lo lardo de la entrevista, Rial adoptó una posición muy marcada: el joven al que estaba entrevistando era una víctima más del “médico de los famosos”. Por ese motivo, el periodista se molestó cuando Marcela Tauro aportó un dato de una fuente a la que no quiso revelar en el cual ensuciaban al invitado que se ofreció a ir con su abogado a enunciar los manejos oscuros que había en la clínica.

“Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por mercado pago. Hay una imputación, que te acabo de pasar. (…) Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica”, arrancó la panelista dirigiéndose al empleado de Mühlberger.

Frente a este comentario que no había sido denunciado judicialmente sino que solo era un dato de un informante anónimo, Rial arremetió: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”.

Inmediatamente, Tauro trató de respaldar su trabajo y argumentó: “Hasta ahora la información que te traje no fue mala”. Pero no fue suficiente para el frontman que cerró el cruce con otra frase contundente: “Acá estoy viendo que son resúmenes de Mercado Pago, que está todo rechazado. Esto es raro. No importa. Es parte de esta campaña para desviar la atención. Si él tiene algo con la Justicia, él se hará cargo pero no esto y meterse con la sexualidad, etc... Yo estoy hablando con nombres, documentos”.

RIAL DISCUSIÓN CON TAUTO América TV

