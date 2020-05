La inesperada confesión de Mica Viciconte contra el doctor Mühlberger

La joven, que saltó a la fama por su participación en Combate, relató que Mühlberger le pronosticó que tendría “problemas en el habla”.

“Me dijo que yo tenía un problema. Que me costaba hablar. Me dijo que mi cerebro tenía una parte en rojo y por eso me preocupé. Bah, lo dijo una computadora", relató en el programa El Show del Problema.

“Lo vi una sola vez al doctor, nunca me atendió, siempre me atendían las médicas o las personas que estaban ahí, que no sé si son médicos”, sentenció.

