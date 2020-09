Cuenta con más de 100 mil seguidores y las interacciones en sus posteos ya superaron el millón.

Pero detrás del origen de este popular perfil se encuentra una triste historia de vida.

Araya encontró en la plataforma de origen chino un soporte para sobrellevar la muerte de su pareja Jaime Bergé, quien era ingeniero y uno de los hombres fuertes del sector minero sanjuanino.

“Así, con estos ojitos, y la servilletita de papel, porque bueno, estoy llorando a un muerto. Estoy atravesando un duelo (…) el ocho de febrero murió mi amor, mi cómplice y mi todo. Éramos mucho más que dos en la calle codo a codo. Le doné un riñón el 3 de febrero en Fundación Favaloro, fue un éxito pero su corazón no superó la primera semana. Entonces, en medio de esta cuarentena… duelo y tristeza. Por eso estoy usando Tik Tok, pero la verdad si soy vieja chota, si lo tengo que usar o no me importa un carajo, estoy más allá de esas cosas. Seguiré subiendo videos, y seguiré riéndome con Tik Tok”, explicó en un video en la red social.

Su caso no pasó desapercibido y recibió apoyo por parte de usuarios de múltiples plataformas, acción que motivó una respuesta por parte de la escritora.

“Me están salvando, me están salvando… me hace bien llorar a mi muertito, mi amor. Me dicen que no, que me está cuidando desde el lugar en donde está pero la cotidianidad sin él se hace muy difícil”, expresó emocionada.

Además, agregó que “ese video lo grabé una noche que estaba llorando la muerte de mi marido, Jaime Bergé, donde surgió la discusión de que por qué la gente mayor usaba TikTok, una red social que es pública. Cuestión que ese video superé el millón de visitas”.

Historia de superación

Ale Araya sufrió la pérdida de su marido en febrero pasado, cuando se encontraba por donarle un riñón.

Pero gracias a esta red social encontró muchos amigos que atravesaron en la misma situación que ella, la pérdida de un ser querido.

Araya explicó que aprendió cuáles son los contenidos que elige la gente para ver: “los usuarios buscan algo auténtico y es por eso que quiero seguir con TikTok ya que es una red social que me encanta”.

“Voy a continuar creando contenido, fluyendo y con esto quiero aprender a vivir sin el amor de mi vida con el que nos divertíamos muchísimo, siento que así estoy honrando su memoria, llevando el duelo con amor, creatividad y pasión”, concluyó.