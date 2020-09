Estas imágenes que pueden herir la sensibilidad de los usuarios –la mayoría de ellos menores de edad- suelen ser compartidas de manera oculta en otras publicaciones, lo cual dificulta que los especialistas puedan frenar su circulación.

Incluso, a pesar del bloqueo de las cuentas que lo comparten, el portal The Verge informó que este contenido gráfico y violento llegó a la lista de recomendados de la aplicación.

Según informó The New York Post, el fallecido es Ronnie McNutt, un ex militar estadounidense de 33 años que sirvió en Irak y que recientemente trabajaba en una fábrica de Toyota en Mississippi.

Los usuarios de las redes sociales han estado advirtiendo a otros sobre este clip, diciendo que algunos han editado el material con la inclusión de gatos para así engañar a los espectadores.

Asimismo, otros están publicando una captura de pantalla del comienzo del video para que la gente abandone el posteo antes de que se vean imágenes violentas.

Una lucha que recién empieza

“El video fue transmitido en vivo originalmente en Facebook antes de circular en otras plataformas incluyendo TikTok”, afirmó la compañía en un comunicado. Y agregó: “Nuestros sistemas, junto con nuestros equipos de moderación, han estado detectando y bloqueando estos clips por violar nuestras políticas contra contenido que muestre, alabe, glorifique o promueva el suicidio”.

Este es el ejemplo más reciente de la lucha continua de las grandes compañías tecnológicas para vigilar sus plataformas en busca de contenido dañino mientras crece la presión de los reguladores.

Hace algunas semanas, el presidente Donald Trump ordenó al propietario de Tiktok, la firma china ByteDance, que venda sus operaciones en Estados Unidos por preocupaciones sobre la ciberseguridad y la censura.

La plataforma se ha vuelto muy popular entre los adolescentes en gran parte debido a los algoritmos de la compañía, que deciden qué videos ven los usuarios, sin primero requerirles que sigan a otros usuarios o especifiquen sus preferencias.

Por su parte, Facebook dijo que eliminó el video original el mismo día en que se transmitió el mes pasado y que ha utilizado tecnología de automatización para eliminar copias y cargas desde ese momento.

