En las imágenes, se ve cómo Ashley VanPevenage martillo en mano escribe un mensaje en la pared. No conforme con su venganza, con pintura en aerosol firmó el mensaje escribiendo "de parte de tu ex".

El video termina con la chica, al ritmo de la exitosa canción de Carrie Underwood "Before He Cheats", lanzando un beso a la cámara, mientras se para con orgullo frente a la pared destruida.

La grabación alcanzó más de 3 millones de reproducciones y generó miles de comentarios, mayormente en desacuerdo con el accionar de la furiosa novia.

"Felicidades, acabas de filmarte cometiendo un delito", le escribió un usuario de TikTok. "Y esta es, amigos míos, la chica de la que quieren mantenerse alejados", comentó otro. También se encontraron muchos mensajes de apoyo para Ashley como: "Chicos, tomen nota, no engañen".

Not on me #fyp #foryou #comedy #payback #cheating