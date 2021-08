Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 CODIGO BUSCADO, 57, A.Cabrera (4) 0 2 Acquavit, 57, O.Alderete (11) 0 3,20 2 1/2 cps 3 Mouth Shut, 57, W.Moreyra (6) 0 4,50 2 cps 4 Lethal Candy, 57, J.Noriega (10) 0 9,65 3/4 cpo 5 Fitz`s Words, 57, R.R.Barrueco (7) 0 25,40 1/2 cpo 6 El Destape, 57, G.Calvente (2) 0 19,55 5 cps 7 Mister Cause, 57, J.Villagra (12) 0 5,35 pzo 8 Chickasaw, 54, L.Garcia (5) 0 14,80 1 cpo 9 Domingo Rye, 57, F.Barroso (8) 0 4,10 3/4 cpo 10 Taxi Dancer, 57, A.Giannetti (8a) 0 4,10 5 cps 11* Bigote Fitz, 57, G.Villalba (3) 0 84,40 s.a. úX Joshua Tree (brz), 57, L.Vai (9) 0 26,20 s.a. - - - 0 - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: CODIGO BUSCADO $ 8,05, 2,45 y 1,25. Acquavit $ 1,75 y 1,30. Mouth Shut $ 1,25. IMPERFECTA $ 607,50. CUATRIFECTA $ 31.250,00. DOBLE FINAL $ 109,000,00. TRIPLO $ 1.000.000,00. CUATERNA $ 1.512.086,40 . No Corrió: (1) In Words. Tiempo: 1'35s48c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: El Doce. El ganador de 4 años es hijo de Seek Again y Codiciabl. RECAUDACIÓN: $ 63.853.125.

REE PROMOCIONADA. Grand Island. La Mome. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos55s99c.J.A.Ionadi.St. Don Diego. La ganadora de 4 años es hija de Reelants y Promocional