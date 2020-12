Ricardo Caruso Lombardi renunció como técnico de Belgrano

"Prefiero dar un paso al costado, a mis 60 años no quiero ser rehén de nadie. Tapia está endemoniado para que ascienda su equipo. Se maneja con mucha maldad, los árbitros tienen pánico de dirigir a Barracas Central", aseguró Caruso Lombardi en diálogo con Radio La Red.

El enojo de Caruso tomó preponderancia hace más de 15 días, cuando el 12 de diciembre Belgrano visitó a Barracas Central y cayó por 1-0 con un gol en tiempo de descuento, luego de que al equipo cordobés le expulsaran dos jugadores. A raíz de esto, el entrenador explotó contra el árbitro Nelson Sosa y desató una fuerte discusión al finalizar el partido.

Sin embargo, el mayor disgusto del ex entrenador Pirata surgió cuando el sorteo de la Primera Nacional determinó que Belgrano y Barracas Central compartan la zona "A" de la fase reválida, que por el momento tiene al equipo que preside Matías Tapia -el hijo de Claudio- como único puntero con 13 puntos.

"Otros técnicos piensan igual, pero no lo dicen públicamente porque tienen miedo de no dirigir nunca más. Yo no me callo, podré cometer errores, pero no voy a ser rehén de esta situación. Me están llamando todos para que revea a la situación pero no, no quiero que lastimen a nadie", agregó Lombardi luego de comunicar su salida.

Pese a la renuncia, Caruso Lombardi anunció que el resto de su cuerpo técnico estará al frente del equipo en el partido del próximo domingo ante San Martín de San Juan, que Belgrano disputará en condición de visitante desde las 18. Cabe destacar que de todas maneras el experimentado entrenador no iba a poder estar presente ya que se encuentra suspendido provisoriamente por la Asociación del Fútbol Argentino.