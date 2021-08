El feroz ataque se registró en la noche del domingo en el comercio ubicado en la calle Rondeau al 4100, en la zona norte de la ciudad santafesina y, el propietario del lugar denunció que la semana pasada lo habían llamado para pedirle dinero para dejarlo trabajar tranquilo.

Mientras se perpetraba el ataque, una mujer que se encontraba en una parada de colectivos cercana a la concesionaria, se asustó al observar la situación y cruzó el bulevar para escapar, pero al llegar a la vereda se desvaneció.

rosario El feroz ataque se registró en la noche del domingo en el comercio ubicado en la calle Rondeau al 4100. Redes

Cuando arribó el móvil del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), se determinó que la mujer había fallecido y fue identificada como Marta Agüero, de 62 años, mientras que, según las primeras informaciones, su deceso se habría producido debido a que sufría de hipertensión y era portadora de stents cardiovasculares.

En tanto, Omar Velázquez, dueño del comercio atacado a balazos, contó: "Me llamaron la semana anterior y me dijeron que debía pagar si quería trabajar tranquilo. Ya me pidieron plata hace unos meses y no quise pagar".

"Ahora no sé si seguir abierto o cerrar o trasladarme a otro lugar. El dinero inicial eran 25 mil dólares, que no tengo ni mucho menos, y no estoy ligado con ninguna persona a la que le haya vendido un auto y tenga problemas", expresó.

El hombre también comentó: "A muchos comerciantes y agencieros de la zona nos extorsionan, alguno se asustó y pagó, pero no se puede trabajar así, yo no pienso darle un peso a nadie. Lo que me preocupa es que hace dos meses que estoy con este problema. Es más, un auto al que identifiqué me saco fotos del negocio, denuncié el hecho y no se hizo nada".

El propietario del lugar comentó que ya radicó una denuncia y que Fiscalía investiga, aunque “no logra dar con su cometido".

Los ataques de este tipo no son inusuales en Rosario, una ciudad atravesada por la rivalidad entre bandas narco, donde además de domicilios particulares y locales comerciales, fue baleado más de una vez el Centro de Justicia Penal.