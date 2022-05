Cada vez más médicos dejan de trabajar con las prepagas

Con el deterioro del salario y tras los sucesivos aumentos en las cuotas de las prepagas, otro de los síntomas de la crisis en el sistema privado de salud es que se acelera el éxodo hacia coberturas de salud más económicas.

En ese escenario, aparecen las ofertas de bajo costo que ofrecen una cartilla de servicios más reducida para los que se resisten a migrar hacia el sistema público.

Aumentó 50% la demanda de planes alternativos más baratos

Según sondeos de la plataforma MiObraSocial.com.ar, que reúne en su sitio web la oferta de todos los prestadores privados, en lo que va del año aumentó un 50% la demanda de planes alternativos, que cuestan entre un 25% y un 50% menos que los más conocidos.

Con sueldos deprimidos el panorama es desalentador: desde comienzos de 2022, se autorizaron ajustes en las coberturas de medicina privada de un 22,5%: 9% (en enero), 6% (en marzo) y otro 6% (en abril).

A partir de este mes habrá un incremento del 8%, otro 10% acumulativo en junio y otro 4% acumulativo en julio. En total para el tramo mayo-julio la suba será del 23,55% y el acumulado del año superará el 51%.

En plata esto significa que para un grupo familiar (matrimonio con dos hijos), el plan más barato de Osde pasará a costar casi 60.000 pesos, en tanto que el de Galeno trepará a 51.000 y los de Sancor, Omint Global, Medife Plata y otros que oscilarán entre 45.000 y 50.000 pesos.

Las ofertas más baratas se circunscriben al Programa Médico Obligatorio (PMO), que incluye los servicios más básicos y se refuerzan con copagos y aranceles que se abonan por cada consulta, tratamiento o práctica ambulatoria extra.

Osde y otras prepagas.jpg recor.jpg mejor.jpg Las prepagas pagan honorarios bajísimos a los médicos

Deterioro salarial de los médicos

La otra cara de la moneda de la crisis del sistema de salud es la situación de los médicos, que ante el deterioro salarial se dan de baja de las obras sociales y de las cartillas de las prepagas para atender en forma particular en algunos casos, o abandonar la profesión en otros.

El éxodo provoca consecuencias en los pacientes, que de pronto se encuentran con que ya no pueden recurrir al médico que los atendió durante muchos años.

También puede ocurrir que para atenderse, el paciente deba pagar un plus o copago que completa el magro ingreso que le acuerda la empresa de medicina o la obra social. Esos pagos muchas veces son ilegales y por supuesto no generan ningún comprobante oficial que los avale.

¿Cuánto le pagan a los médicos?

Que la profesión médica está mal paga no es ninguna novedad. "Por citar un ejemplo, la Clínica Modelo de Quilmes a un médico de consultorio le estaban pagando en abril a cobrar en 3 meses alrededor de 200/300 pesos" por consulta, señalaron desde la Asociación de Médicos (AMA).

En las empresas prepagas más renombradas no les va mejor a los galenos. Según el Sindicato Médico AMRA, en Osde 210 el valor de la consulta es de 800 pesos, en el grupo Galeno/Medicus, 500; y en Accord y similares, 300.

"De estos valores el médico tiene que pagar aportes profesionales (caja, seguro, colegio), por eso lo que queda es un valor muy bajo y terminan trabajando de manera particular (en el mejor de los casos) o incorporando otro lugar para sumar una fuente mas", señalaron en la entidad.

Mientras tanto, los valores fijados por el Consejo Superior del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires para 2022 fijan cifras muy superiores: 4.000 pesos la hora médica y 2.400 la consulta médica, que son valores de referencia tomados para las negociaciones en el sector privado.

El 70% de la matrícula profesional está integrada por mujeres

Pasar a atender particularmente no es fácil y muchos médicos que no están en condiciones de afrontar los costos que la independencia conlleva (alquiler de consultorio, sueldo de la secretaria, etc.), terminan abandonando la profesión y dedicándose a otra cosa.

Para redondear un ingreso digno, otros médicos multiplican su actividad con hasta tres y cuatro trabajos (obra social o prepaga, hospital, consultorio particular).

Según consignan en AMRA, el abandono de la medicina por los bajos ingresos ha producido una feminización de la profesión. "Hoy aproximadamente el 70% de la matrícula son mujeres", aseguraron en la entidad.