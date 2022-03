Cinco opciones de restaurantes plant based en la ciudad

En los últimos años, comenzó a incorporarse el término plant based para hacer referencia a la alimentación basada en plantas pero que también ingieren alimentos de origen animal pero en menor cantidad. En la Argentina cada vez hay más opciones para degustar una comida vegetariana y/o vegana.

Hamburguesas, sushi, pastelería y platos de comida mexicana son algunas de las variedades que ofrece la gastronomía argentina. Por eso a continuación se presentan 5 opciones de restaurantes plant based en la Ciudad de Buenos Aires.

20220312-130956-235.MP4

MUDRÁ

Ubicado en el rooftop del edificio de la fundación Patagonia Flooring Desing & Art Center, de Palermo, Mudrá es conocido como uno de los lugares gourmet más buscados por los veganos.

La carta gastronómica de este local fue diseñado por el chef norteamericano Matthew Kenney - referente mundial de la cocina plant based. Se caracteriza por utilizar productos de pequeños productores locales, de excelente calidad y sin agroquímicos. Además realizan sus quesos, aderezos, yogurts, masas, hamburguesas y hasta su propio dulce de leche todo sin ningún tipo de derivado de animales.

Mudra - Brunch (1).jpg Mudrá, una de las opciones de restaurantes veganos en la ciudad de Buenos Aires

La carta tiene una variedad muy amplia. Cuenta con cinco secciones saladas y una dulce. Dentro de las saladas están las entradas, los "mains" o platos principales: las pizzas, las hamburguesas y el sushi.

Entre los principales se destacan el Portobello Anticuchado con portobellos grillados, quinoa, zapallo, chimichurri y choclo; el Spicy Udon Tempeh: un plato de fideos gruesos de arroz, en dashi veggie con pasta a base de salsa hoisin y cajú, con hongos shitake, tempeh y pak choi. En cuanto a las pizzas, la más aclamada es la de trufa y gírgolas que tiene crema de trufa, gírgolas y kale.

Mientras que en la sección de postres se puede disfrutar de un Flan de Calabaza con dulce de leche de coco o de un Cheesecake a base de almendra y dátiles, con crema de cajú y dulce de leche sin gluten.

Mudra - Flan Vainilla h.jpg

Días y Horarios: lunes a domingo de 10 a 23 h

Dirección: Av. Córdoba 3942 - Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center, CABA

OLEADA

Ubicado en el corazón de Palermo Hollywood, Oleada, invita a descubrir los sabores de la comida mexicana bajo el formato plant based. La carta exhibe platos sencillos pero cargados de sabor, entre ellos tacos, quesadillas, totopos, aguachiles, postres y una excelente propuesta de cócteles de autor y fermentos para acompañar.

274734453_1309814222776820_4891964861494139875_n.jpg Oleada - restaurante mexicano 100% plant based

Entre sus principales sobresalen sus Tacos de mushroom fritos, papas, mayo de chipotle, repollo y limón; al Pastor, con carne plant based, ananás, salsa al pastor y cebolla en escabeche; y Black beans, con mole, tomate verde, girgolas, aguacate y elote. Así como su Quesadilla con tortillas nixtamal y la Quesadilla green con cheddar plant based, zanahorias, cebolla morada y salsa de kale.

Entre los postres se destacan el Cheesecake de ananás, con queso de almendras, coco, ananás y flores de Jamaica y el Flan de coco tostado, con dulce de leche, bananas flambeadas y tropezones de chile.

Horario: todos los días de 11 a 00 h. / Delivery: todos los días de 11 a 23 h

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo, CABA.

VEGAN FOX

Vegan Fox es un espacio gastronómico completamente vegano que presenta una propuesta culinaria cargada de opciones de comida rápida, pero con el uso de ingredientes 100% plant based. Este lugar busca captar no sólo de los amantes del movimiento vegano, sino también a todos los fanáticos del fast food pero con una vuelta de tuerca ya que son creados con productos orgánicos y naturales.

Crispy VEGAN FOX.jpg Hambuerguesa Crispy - Vegan Fox

En su carta se destacan las hamburguesas: Vegmac (doble smash not burger, doble cheddar, pepinillos, lechuga y salsa mil islas), Fox and sweet (doble smash not burger, pinceladas con tabasco Chipotle, doble cheddar, ananás, cebolla caramelizada, rúcula y alioli) y la Crispy (doble smash not burger, doble cheddar, salsa BBQ Jack Daniels y cebolla crispy).

Aunque las hamburguesas son el plato principal, no se puede dejar de mencionar las papas fox hechas con cheddar, cebolla crispy, guacamole, pico de gallo, not burger picada y perejil.

Horarios y días: miércoles a lunes de 18 a 00hs. Martes cerrado

Dirección: Gorriti 5213

LET IT V

Ubicado en Palermo, Let It V, fue uno de los locales que abrió en plena pandemia. Al comienzo vendían algunos rolls de sushi, pero poco a poco su carta se fue expandiendo, convirtiéndose en una parada obligada para los vegetarianos y veganos. Sus mesas al aire libre le dan un toque cálido, así como cada detalle en la decoración de los platos.

Los rolls actuales combinan hongos, vegetales, frutas (como el ananás asado), pickles, algas y quesos de frutos secos y, por supuesto, el arroz. Para beber ofrecen vinos orgánicos, tepache, agua de Jamaica y una limonada refrescante. Al llegar y durante toda la comida ofrecen agua saborizada sin costo.

Se destacan el sushi, sus platos fusión y las poke salads, como por ejemplo el Prohibit, un plato de arroz negro salteado con vegetales, boniato, remolacha asada, coliflor marinado y la salsa emperador (tahine, mostaza y naranja).

169905451_768079960516531_9107606851269543047_n.jpg

Let It V también se destaca en el mundo de la cafetería y la pastelería plant based - gluten free. La torta Matilda y la red velvet son las más vendidas. Bizcochuelos húmedos, con chocolate o de frosting de queso de tofu, que logran el sabor de una clásica torta, pero con todos sus ingredientes 100% libres de origen vegetal.

274074414_641127263605960_547919963213126369_n.jpg Matilda Cake - Let it V

Horario: De miércoles a domingo, mediodía y noche. Lunes y martes, sólo noche.

Dirección: Costa Rica 5865, Palermo.

HIERBABUENA

Atentos fanáticos del fast food vegano y del helado, porque este local ubicado en San Telmo ofrece una propuesta saludable. La carta luce nueve variedades de hamburguesas elaboradas con vegetales orgánicos certificados libres de agrotóxicos, panificados fabricados con una mezcla de harinas “limpias” y aderezos, símil de embutidos y diferentes quesos de origen vegetal.

Entre ellas se encuentran: La Porto Burger (hamburguesa de hongos, queso de cajú, mayonesa de trufa, pickles de cebolla morada y espinada orgánica), Le Frenchy Burger (hamburguesa de soja orgánica y remolacha, muzzarella vegan, cebolla crispy, mostaza tipo dijón, aioli de ajo negro orgánico y lechuga) y la Crispy Plant Burger (hamburguesa de garbanzo crispy, cebolla caramelizada, queso cheddar, hierbabuena dressing y panceta).

Hierbabuena Vegan - classic hot dog.jpg Pancho vegano - Hierbabuena

También ofrecen hot dog con salchicha vegana tipo alemana (con relish de pepinos, mayonesa vegan, ketchup casero, papas pay, hojas aromáticas y papas fritas) y choripán vegano (con lechuga, tomate, cebolla morada, chimichurri y papas fritas en un pan casero).

HIERBABUENA VEGAN-helado de banana vegno (1).jpg Helado de banana vegano - Hierbabuena

El postre en Hierbabuena se caracteriza por sus helados a base de leche de almendra o de castaña y frutas naturales al agua. Los hay de coco, frutilla, chocolate, banana granizada, pasta de maní y menta granizada. Pero también tienen waffles de trigo y lino con syrup de dátiles, donas rellenas de dulce de leche y glasé de espirulina azul, pie de manzana, brownie con chocolate, cranberries y jengibre, para deleitarse.

Horario: lunes a jueves de 12 a 20 hs (martes cerrado). Viernes y sábado de 12 a 24hs. Domingos de 12 a 20 hs.

Dirección: Av. Caseros 466, San Telmo.