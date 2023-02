Clamidia: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Esta infección bacteriana, que se puede contraer por contacto sexual con otra persona, afecta tanto a hombres como a mujeres, más comúnmente entre los 14 y los 24 años.

La clamidia se transmite a través del sexo vaginal, anal y oral. La infección se transmite en el semen, líquido preseminal y fluidos vaginales. Es así que, puede infectar el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra, los ojos y la garganta.

image.png La clamidia es una infección bacteriana

En raras ocasiones, se puede contraer la enfermedad al tocarse el ojo si tiene fluidos infectados en la mano. También, se puede contagiar a un bebé durante el parto si la madre la tiene.

La clamidia no se transmite a través del contacto casual, por lo que no se puede contraer clamidia al compartir alimentos o bebidas, besarse, abrazarse, tomarse de la mano, toser, estornudar o sentarse en el inodoro.

La mayoría de las personas con clamidia no tienen ningún síntoma y se sienten totalmente bien, por lo que es posible que ni siquiera sepan que están infectadas.

Esta infección se puede eliminar fácilmente con antibióticos, pero, si no se trata, puede provocar problemas de salud importantes en el futuro. Se puede prevenir la clamidia usando preservativos cada vez que tenga relaciones sexuales.

image.png Se puede prevenir la clamidia usando preservativos

¿Cómo sé si tengo la infección por clamidia?

La mayoría de las personas que tienen la infección por clamidia no presentan síntomas. Si usted presenta síntomas, es posible que no aparezcan por varias semanas después de que haya tenido relaciones sexuales con una persona infectada. Incluso cuando no causa síntomas, la infección por clamidia puede dañar su aparato reproductor.

• Las mujeres con síntomas podrían notar los siguientes:

- secreción vaginal anormal;

- sensación de ardor al orinar.

• Los síntomas en los hombres pueden ser los siguientes:

- secreción del pene;

- sensación de ardor al orinar;

- dolor e inflamación de uno o ambos testículos (aunque esto es menos común).

Los hombres y las mujeres también pueden infectarse por clamidia en el recto, ya sea mediante las relaciones sexuales anales receptivas o la propagación desde otra parte infectada (como la vagina). Aunque por lo general estas infecciones no causan síntomas, pueden provocar:

- dolor en el recto;

- secreciones;

- sangrado.

Debe hacerse revisar por un médico si nota cualquiera de estos síntomas o si su pareja tiene una ETS o síntomas de una ETS, como dolor inusual, secreción con olor, ardor al orinar o sangrado entre periodos.