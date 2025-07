Salta: ordenan secuestrar los teléfonos del exconcejal acusado de pedir sexo a cambio de dinero

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la investigación busca esclarecer una serie de situaciones que incluirían amenazas, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento. En este contexto, cobró relevancia la figura de Orozco, quien —según trascendidos— habría tenido conocimiento previo de lo denunciado y podría haber colaborado activamente o, al menos, mantenido silencio ante los hechos.

El escándalo surgió al filtrarse un audio entre López y una mujer del espacio libertario, donde se revelaron retenciones de sueldo y presuntos pedidos de sexo oral a cambio de dinero. La víctima denunció los hechos en la justicia y ya recibió un botón antipánico.

"Querés hacer caja con 500.000 pesos al mes, porque mi sueldo era de 500.000, pero te quedás con 200.000 y me quedan 300.000", señaló la denunciante, que además es convencional municipal electa por la capital salteña. "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", respondió López. "¿No eran 500.000 pesos?", repreguntó la mujer.

El tramo más grave de la conversación se dio segundos después, cuando López aseguró que podría menguar los descuentos al sueldo de su compañera si accedía a tener relaciones sexuales con él. "Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de p... te descontaba 10.000 pesos", propuso. La víctima sólo atinó a contestar: "¡Creés que soy una p...!"

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya está siendo investigada por la Justicia. La mujer se presentó a realizar la denuncia con una abogada particular y entregó escritos y como pruebas chats que intercambió con López.

En medio del escándalo, el exdirigente libertario presentó su renuncia y dijo que la decisión se debió a "un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

“No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, agregó el exconcejal, que tras este hecho cerró su cuenta de Instagram.

Escándalo con un concejal de LLA: qué dijo el Gordo Dan

El conocido influencer y militante libertario Daniel Parisini, más conocido como el 'Gordo Dan', publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para despegarse del exconcejal Pablo López. Lo hizo después de que se viralizara un video donde se lo ve junto al dirigente salteño, a quien en su momento había presentado como "el que vale la pena". A raíz de ese archivo, usuarios en redes sociales lo acusaron de ser "cómplice" de las maniobras del político.

En su descargo, el 'Gordo Dan' explicó que "por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata" en los armados políticos y aseguró que la diferencia está en cómo se reacciona. Afirmó que pidió la expulsión de López de LLA y que la Justicia actúe. El influencer cerró su mensaje con una frase lapidaria: "Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras".