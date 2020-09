Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la organización necesita dar un “paso gigante en materia de financiación” y recaudar al menos 15.000 millones de dólares en los próximos tres meses "para no perder la ventana de oportunidad y optimizar el uso de las nuevas vacunas" que consigan desarrollarse contra la Covid-19.

Para conseguir esta suma, Guterres asegura que no contarán con la tradicional ayuda oficial al desarrollo y “se tienen que buscar donantes en todos los campos".

"No hay una panacea para esta pandemia; no vamos a poder resolver esta crisis a corto plazo pero la vacuna debe ser un bien de salud pública accesible para todos porque la Covid-19 no respeta fronteras", sostuvo el secretario durante una videoconferencia del consejo del programa Acelerador ACT.

Para Guterres, la pandemia constituye "la principal amenaza actual a la seguridad global" pero recordó que aún hay tiempo para que la comunidad internacional aúne esfuerzos para acelerar la investigación de vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus en los próximos 12 meses.

