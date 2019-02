El preservativo aumentó un 50% en los últimos meses por la alta inflación

Teniendo en cuenta diferentes puntos de adquisición, como una farmacia, un quiosco y un supermercado, y las dos marcas más conocidas del mercado, este medio realizó un relevamiento de precios. El incremento más fuerte ocurrió en octubre de 2018.

Mientras que en septiembre el precio de la caja de 12 unidades marca Prime costaba $219,50, actualmente ese valor incrementó a $363,75, según los precios ofrecidos por una reconocida cadena de farmacias, lo cual representa un aumento del 65%.

En ese mismo comercio, el pack de 12 unidades marca Tulipán valía $157,50, hoy aumentó a $205. En relación a los paquetes de 3 unidades, la marca Prime costaba $65 y hoy vale $102, mientras su competencia tenía un costo de $51 que elevó a $65.

A su vez, en una cadena de supermercados, el preservativo Prime de 6 unidades costaba $99 en septiembre de 2018, y actualmente el mismo pack vale $150, representando un aumento del 50%.

Mariana es quiosquera y asegura que el aumento del costo de los preservativos fue repentino, pero que la demanda se mantuvo. De acuerdo a sus precios, el pack de 3 unidades de Tulipán antes lo ofrecía a $40 y hoy lo vende en $65.

En contraposición, Julio, también quiosquero, sintió mucho el incremento de este producto y afirmó que en su percepción, durante 2018 aumentó alrededor del 80% y fue uno de los productos que más cayó en ventas. “Cayó rotundamente, casi no se vende. No sé si la gente no se cuida o utiliza otros métodos”, advirtió.

Por otro lado, Rodrigo, encargado de la Farmacia de barrio "Rosales", aseguró que la caja de 3 unidades marca Prime, que antes costaba $60, hoy vale $90. Si bien en su local la demanda se mantuvo, “por ahí los clientes te piden marcas más económicas, arriesgan por ese lado”. Y precisa que el precio tuvo un salto en el mes de Octubre, pero desde ese entonces, no registraron aumentos.

Un detalle a tener en cuenta es que Prime presenta una línea llamada Skin, que es un preservativo diseñado especialmente para aquellos que son alérgicos al látex, la caja cuesta entre $125 y $150, depende de dónde se adquiera, mientras antes valía alrededor de $90, registrando un aumento del 45% promedio. “Es único y no existe otra marca con la misma característica”, asegura Rodrigo.

De acuerdo con el Boletín sobre el HIV, Sida e ITS, el 98% de las personas que tienen el virus en la Argentina se infectó durante relaciones sexuales sin protección. El preservativo es el único método que previene las infecciones como VIH, sífilis o gonorrea, entre otras.