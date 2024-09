"Farmacity Connect", la nueva propuesta de Retail Media de Farmacity

Farmacity Connect es una solución publicitaria que permite a las marcas optimizar campañas, alcanzar audiencias hipersegmentadas mediante tecnología Self-Service y ofrecer reportes completos en tiempo real. Esta plataforma fue desarrollada en alianza con Adsmovil, partner tecnológico que colaborará con Farmacity en la operación y comercialización de los espacios publicitarios y segmentos de audiencias disponibles.

Fátima Carnero, gerente de Marketing de Farmacity, sostiene: “Estamos sumamente entusiasmados de presentar Farmacity Connect ya que perfeccionará tanto la experiencia de nuestros Farmalovers como de las marcas que nos eligen. Queremos estar a la vanguardia en la adopción de soluciones tecnológicas que permitan a nuestros anunciantes llegar con su mensaje a audiencias segmentadas y precisas a lo largo del journey del cliente. Creemos estar posicionados para liderar esta agenda ya que contaremos con diferenciales que hacen muy atractiva nuestra propuesta”.

Por su parte, Alberto Pardo, CEO & Fundador de Adsmovil, afirma: “Estamos emocionados de asociarnos con Farmacity en el lanzamiento de Farmacity Connect. Esta colaboración ejemplifica nuestro compromiso con la innovación en Retail Media, ofreciendo a las marcas la capacidad de conectar con su audiencia de una manera mucho más efectiva.

La plataforma no solo integra la publicidad en su ecosistema físico y digital, sino que también ofrece herramientas avanzadas para la optimización de campañas y el análisis en tiempo real. Creemos que esta solución transformará la forma en que las marcas interactúan con sus consumidores, maximizando su retorno de inversión y creando experiencias más relevantes y personalizadas”.

Farmacity Connect ofrecerá a los anunciantes acceso a espacios publicitarios dentro o fuera del sitio web, mediante la venta programática de audiencias. Además, incluye opciones de contratación como participación en eventos, envío de mailings, contenidos patrocinados en redes sociales y espacios dentro de las tiendas, como vidrieras y turneros.

“Es una solución innovadora que permite diseñar campañas tanto de awareness como de conversión, ofreciendo herramientas Self-Service y reportes detallados con Key Performance Indicators en tiempo real. Esto será sumamente valorado por los equipos de medios para gestionar su inversión publicitaria y de venta, maximizando las estrategias de full funnel”, agrega Carnero.

Farmacity es una red de más de 270 farmacias distribuidas en Argentina y Uruguay que atiende a aproximadamente 8 millones de personas anualmente. Además, la compañía cuenta con el eCommerce farmacity.com y millones de clientes asociados al programa de beneficios exclusivos “Tu Farmacity”, que ofrece contenidos de interés, experiencias, servicios, promociones y descuentos.

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 350 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com

Acerca de Adsmovil

Adsmovil, empresa Adtech con una plataforma de tecnología avanzada que se centra en la geolocalización y segmentación de audiencias. Su enfoque se centra en la utilización de datos para comprender a fondo a las audiencias y crear soluciones publicitarias altamente personalizadas e innovadoras. Su misión es conectar marcas con sus audiencias de manera más efectiva y significativa, maximizando el retorno de la inversión en cada etapa del proceso.

Además de ofrecer soluciones publicitarias, Adsmovil proporciona una plataforma accesible para todos los actores de la industria publicitaria, facilitando la creación y el lanzamiento de negocios de Retail Media para los retailers.

Con más de 14 años de experiencia en la industria y una presencia física establecida en 14 mercados globales, Adsmovil se ha consolidado como un referente en el espacio publicitario digital, ofreciendo soluciones innovadoras y efectivas para satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía fue fundada por Alberto Pardo, actual CEO.