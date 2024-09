La menopausia: oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida / Por: Romina Atencio

Esta es la charla con Ana María Fedele, de Anydarte, quien se dedica especialmente a acompañar mujeres en esta etapa de la vida.

-Comenzando por el principio me parece importante preguntar: ¿Qué es la menopausia para vos?

-Es un proceso fisiológico natural que pasamos todas las mujeres entre los 40 y los 50 años, que si bien tiene un componente importante hormonal, no es solamente lo hormonal lo que nos pasa en esa edad. Y ¿por qué digo y remarco esa edad? Porque esa es una edad bastante crítica entre las mujeres. De hecho, antiguamente (no hace tanto tiempo) se le decía la edad crítica a la edad de la menopausia. Y lo que me viene es el recuerdo de mi mamá con sus amigas hablando de la edad Crítica.

-¿Por qué la llamamos "edad crítica"?

-Le decimos "Crítica" porque realmente se produce una crisis emocional en todos los sentidos de la vida. Generalmente coincide con el nido vacío, con los hijos que comienzan a hacer su vida o se van de la casa de los padres. A veces también se relaciona con otras cuestiones que tienen que ver con la pareja, con el empezar a conocerse a uno mismo nuevamente, a reconocerse con el nuevo cuerpo y con todo lo que eso acarrea, ¿no?

-Y a nivel biológico, ¿Qué ocurre durante la menopausia con nuestro cuerpo?

-A nivel hormonal: la falta de estrógeno y progesterona, que es lo más habitual. Esto hace que se ralentice todo lo que es el proceso metabólico, entonces generalmente las mujeres comenzamos a ganar peso. Entonces el normo peso, que solíamos tener hasta ese momento, y ni hablar si llegamos con sobrepeso, que se agudiza muchísimo más.

-¿Qué podemos hacer para que esto no pase o para acompañar esta "crisis"?

-Hay muchísimas técnicas y alternativas para pasar este momento de la mejor manera, sobrellevarlo y mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida ¿Y eso cómo lo hacemos? En el caso mío, que soy Coach Ontológico profesional y Wellnes coach, lo que significa Coach de hábitos saludables, lo trabajamos a nivel emocional, con mi equipo de nutricionistas. Porque no es nada más lo que nos pasa a nivel físico, si no también emocional. Y tratamos muchísimo esto del normo peso y lo qué nos pasa a las mujeres en esta edad, que comenzamos a ganar mayor cantidad de retención de líquido, pérdida de sueño, desmotivación, falta de energía, falta de voluntad. Todo esto lo abordamos desde los 5 pilares fundamentales: Esos cinco Pilares fundamentales tienen que ver con la alimentación, la actividad física, el sueño, el manejo del estrés y la gestión emocional. El último pilar es el de la gestión emocional. Muchas veces estos temas emocionales vienen de cosas que traemos de nuestro árbol genealógico sin resolver. Esto lo podemos trabajar con constelaciones familiares (soy facilitadora).

-¿Podríamos ver a la menopausia como una oportunidad de transformación, no?

-Claro! Porque la menopausia es una crisis y todas las crisis son sinónimo de oportunidad. En este caso es una oportunidad para darnos una segunda posibilidad. Para darnos un segundo tiempo, digamos, en nuestras vidas. Y a veces es casi mejor que el primero, porque tenemos la experiencia ganada, ganas de pensar en nosotros mismos, tiempo para dedicárselo a nuestro cuerpo y a nuestro bienestar y por muchas otras cosas más...

-Any, entonces, ¿Cómo podríamos trabajar profundamente esto que aparece y hacer de este momento de la vida, nuestra oportunidad de vivir mejor?

-Primeramente, a través de una consulta con un profesional. Con una sesión conmigo y la nutricionista trabajamos juntas estos temas. Por ejemplo, si el problema es el sobrepeso, vas a poder abordarlo perfectamente logrando tu mejor versión. Y luego en lo emocional más profundo se trabaja mucho con constelaciones familiares individuales o grupales.

-Es decir que con un abordaje integral podríamos transformarnos hacia una nueva y mejor de nosotras mismas… ¿no?

-Por supuesto.

-Any, ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vos para comenzar?

-Yo me manejo de manera presencial u online, así que pueden llamarme al 15-7368-5544 y con mucho gusto las voy a escuchar, qué es lo que más me gusta hacer: poder escuchar con un oído atento a las necesidades de cada una y acompañarlas hacia dónde quieren rumbear esta parte de la vida. ¿Cuál es el nuevo objetivo? ¿ cuál es el nuevo propósito? ¿Cuál es la nueva meta? Y trabajar para ello hasta alcanzarlo. Porque en parte es lo que pasé yo, es mi historia.

Creo en lo personal que no hace falta esperar a la menopausia para comenzar a vivir mejor, pero si estás atravesando esta etapa, no desesperes. Tenés que saber que existen alternativas y personas como Any que están para acompañarte. Te recomiendo que sigas el espacio de Any en Instagram: @espacioanydarte, dónde encontrarás muchísima información que puede ayudarte a comprender más. Y si estás segura de querer cambiar tus hábitos, tengas la edad que tengas, llamala al 15-73685544 y agendá una sesión para comenzar ya.