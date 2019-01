La presión arterial, un tema para no descuidar

Entre las principales conclusiones de este sondeo, se vio que sobre 21.825 mayores de 18 años que presentaron niveles elevados de presión arterial (31,8% del total), casi 4 de cada 10 (37,7%) desconocían su condición. Entre quienes se sabían hipertensos, un 27,4% estaba en tratamiento, pero no presentaba un buen control de su enfermedad, y un 3,1% no estaba recibiendo ningún tratamiento. En otras palabras, casi 7 de cada 10 hipertensos (68,2%) que se acercaron voluntariamente para hacerse un control no sabían de su enfermedad, no estaban en tratamiento o el tratamiento era deficiente. Llamativamente, solo un tercio (31,8%) se encontraba bajo tratamiento y bien controlado.

Con respecto a las fallas relacionadas al conocimiento y al control de la hipertensión arterial, la Dra. Judith Zilberman (MN 82.159), especialista en Cardiología e Hipertensión Arterial, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, afirmó que hay que buscar los motivos tanto en los pacientes como en los médicos tratantes o el sistema de salud. Por el lado de los pacientes, “el principal problema es la mala adherencia al tratamiento, la cual puede relacionarse con la falta de síntomas vinculados a la hipertensión, los efectos adversos o el costo de las medicaciones o simplemente por olvidos involuntarios o creencias de los pacientes respecto de la ingesta de la medicación”.

Los médicos, agregó la especialista, “prescriben dosis menores a las necesarias, utilizan menos drogas que las requeridas o combinaciones de drogas inadecuadas, y -muchas veces- subestiman la verdadera dimensión de la hipertensión arterial, un conjunto de condiciones que configuran el concepto de inercia médica”.

Finalmente, al referirse al sistema de salud, la Dra. Zilberman señaló como principales problemas la ausencia de políticas adecuadas en relación con la hipertensión arterial y sus consecuencias, el escaso tiempo del médico para cada consulta y la falta de campañas masivas de concientización.

“En la práctica clínica diaria, es habitual y es correcto recomendarle al paciente que baje un poco de peso, trate de evitar la sal, coma más frutas y verduras y realice ejercicio físico. Sin embargo, si se confirma que la presión arterial no está controlada, deberíamos intensificar el tratamiento”, insistió el Dr. Marcos Marín (MN 63.580), médico cardiólogo.

El uso excesivo de la sal, la obesidad y el sobrepeso

Contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial el consumo excesivo de sal, el sobrepeso y la obesidad (sobre todo la obesidad abdominal), la falta de actividad física diaria y tener antecedentes de familiares directos de hipertensión.

Cómo tomarse la presión arterial:

Ante todo, hágalo con equipos digitales automáticos validados.

Intente medirse en diferentes momentos del día.

Siéntese en una silla con respaldo de modo que permita mantener la espalda apoyada.

Apoye los dos pies sobre el piso. No cruce las piernas.

Apoye el brazo sobre una superficie plana con la palma hacia abajo.

Espere unos minutos (idealmente cinco) antes de iniciar el registro de la presión rterial.

Cuando termine anote el valor que le arrojó el medidor.

Si puede, haga otro control uno o dos minutos después del primero y anote los dos.

Conductas recomendadas:

Visitar al médico y realizarse chequeos de los factores de riesgo.

Medirse la presión al menos 1 vez por año con un equipo automático validado.

Tomar las medicaciones antihipertensivas indicadas por el profesional.

Reducir el consumo de sal, aun sin ser hipertenso.

No fumar.

Mantener un peso adecuado.

Hacer ejercicio físico en forma regular.

Mantener una dieta saludable baja en sal, rica en frutas y verduras, legumbres y pescado.

Alimentos a restringir: sal de mesa, panificados, embutidos, fiambres, quesos, productos procesados (envasados, enlatados, snacks en paquetes).

