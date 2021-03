"Llegó el día": el Indio Solari se vacunó contra el Covid-19

“Llegó el día”, aseguró el cantante en su feed y en una historia de Instagram, donde subió el certificado que muestra la inoculación. La foto indica algunos datos personales de Solari, pero no cuándo recibirá la segunda dosis de la vacuna.

WhatsApp Image 2021-03-20 at 1.46.37 PM.jpeg

Solari se encuentra dentro de las personas de riesgo por su edad, pero además porque padece una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento. “Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, contó en una entrevista en diciembre del 2020.

"Anda circulando una versión de que estoy enfermo y es verdad, 'Mr. Parkinson' me está pisando los talones, pero acá estoy”, había contado el cantante en un recital en el 2016. Sin embargo, en ese entonces el músico aseguró: “Pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”.

Embed Llegó el día !! pic.twitter.com/WzHoEfxZJI — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) March 20, 2021

Además de su situación de salud, el cantante había manifestado el año pasado en una entrevista su preocupación por la pandemia: “El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir”. Y en un momento en que muchos dudaban de la eficacia de la vacuna rusa, agregó: “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”.