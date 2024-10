Más de 3000 cordobeses disfrutaron "Bienestar en Acción", organizado por Farmacity

"Estamos agradecidos por la gran convocatoria y el entusiasmo que nos transmitieron todas las personas que vinieron a disfrutar de esta primera edición de Bienestar en Acción en Córdoba. Este evento reafirma nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de los cordobeses, generando oportunidades y experiencias de bienestar que impacten de manera positiva en sus vidas”, expresó Lucía Trejo, Marketing Manager de Farmacity.

El evento fue conducido por Gina Casinelli y Lucas Scilletta, quienes animaron una jornada que incluyó música en vivo, clases de funcional gym, yoga, zumba y actividades para todas las edades. Además, los participantes disfrutaron de un food park con diversas opciones gastronómicas, la plaza kids con juegos para los más pequeños y stands de diferentes marcas con activaciones y sorteos.

El Parque del Chateau, el espacio verde más importante de la ciudad de Córdoba, se convirtió en el escenario ideal para más de 3000 personas, donde el deporte y el bienestar fueron los protagonistas.

“Nos emociona haber reunido a tantas personas en esta jornada única donde buscamos que cada uno se conecte con aquello que le hace bien. Como compañía comprometida con la salud y el bienestar, realizamos actividades que incentivaran a las personas a adoptar hábitos saludables en un entorno inigualable como el Parque del Chateau”, agregó Trejo.

Farmacity, compañía argentina que cuenta con 41 farmacias y más de 830 colaboradores en Córdoba, reafirma su compromiso con la provincia, donde también tiene un Centro de Distribución que abastece más de 80 tiendas en el NOA y NEA, y una Droguería.

Durante estos 20 años, la compañía ha trabajado para estar cada vez más cerca de las personas, promoviendo la salud y el bienestar y ofreciendo atención personalizada a cada cliente y paciente.

Farmacity Bienestar en Acción 20 años.JPG

Farmacity, una empresa argentina con mas 8.200 colaboradores

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 350 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las