Las muertes ocurrieron en Indiana, Los Angeles, Minesota, Oregón e Illinois, según los datos oficiales estadounidenses. Recientemente, la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, decretó la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos, convirtiendo al estado en el primero que veda esos productos.

"Hay numerosa evidencia que demuestra que el cigarrillo electrónico es perjudicial para la salud y que no trae ningún beneficio respecto de los cigarrillos industriales", dijo el cardiólogo argentino Francisco Toscano Quilon.

Toscano Quilon, también miembro de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), comentó que recientemente se conoció una publicación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos que alertó sobre una nueva patología de tipo respiratorio que afecta a jóvenes y adultos jóvenes, cuyo "único patrón común era el uso frecuente de vapeadores, habiéndose descartado cualquier tipo de patología infecciosa".

Ese informe indicó la existencia de 193 casos reportados de pacientes con "dificultad para respirar" y "dolor de pecho", y refirió que muchos de ellos "requirieron asistencia ventilatoria mecánica e internación prolongada".

"Lamentablemente uno de esos pacientes falleció y se informó que había vapeado productos derivados de la marihuana", detalló el cardiólogo, quien explicó sin embargo que "no hay suficiente información para hablar de un diagnóstico preciso" pero que "se sospecha que podría tratarse de una neumonía lipoidea".

Al respecto, un artículo publicado días atrás en la revista New England Journal of Medicine reportó que un grupo de investigadores de la Universidad de Salud en Utah identificó una característica desconocida de la enfermedad respiratoria vinculada con el vapeo.

Los riesgos

Los científicos indicaron que los pacientes que sufren un tipo de enfermedad respiratoria y son usuarios de cigarrillos electrónicos tienen en sus pulmones células de inmunidad con pequeñas gotas aceitosas llamados macrófagos cargados de lípidos.

Los macrófagos se acumulan en los sitios de infección y "son células que se distinguen muy bien y que no vemos a menudo", dijo el autor del estudio Scott Aberegg. "Eso hizo que nos preguntáramos si están allí eliminando desechos introducidos en los pulmones por el vapeo", agregó.

Los escáneres de pulmones de pacientes con enfermedad por el vapeo muestran lo que parece una neumonía viral o bacterial grave, pero las pruebas para confirmar esas enfermedades dieron hasta ahora resultados negativos.

Con respecto a los peligros asociados al uso de cigarrillos electrónicos, una editorial publicada recientemente en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) alertó sobre la orientación que tienen hacia los "jóvenes y adultos jóvenes", así como sobre "la utilización de saborizantes y aromatizadores para hacerlos más atractivos".

Prohibidos por la Anmat

En la Argentina, si bien no se dispone de estadística, el cigarrillo electrónico fue incluido en el registro de factores de riesgo y "se sabe que su consumo es cada vez más frecuente a causa de una cierta moda y el falso concepto de que es más sano que cigarrillo industrial", aclaró Toscano Quilon.

Asimismo, los cigarrillos electrónicos y productos relacionados están prohibidos por la Anmat en el país desde 2011.

"Ya no quedan dudas y es nuestra responsabilidad alertar a la comunidad, y especialmente a los jóvenes, de que el consumo de cigarrillo electrónico no es una moda cool, sino que, muy por el contrario, es un elemento que causa daño demostrado tanto para el que lo usa como para los vapeadores pasivos", enfatizó el cardiólogo.

Varias sociedades científicas neumológicas ibero-latinoamericanas -entre ellas la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)- presentaron recientemente un documento que afirma que "al día de hoy ningún análisis científico puede demostrar que los dispositivos electrónicos que liberan nicotina (DELN) sean efectivos para dejar de fumar".

