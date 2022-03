"No puedo creerlo": contó que usó la copa menstrual por primera vez

La utilización de este elemento recién se está normalizando en Argentina, puntualmente en la zona central del país. En algunas provincias, como Tucumán, comienza a asomarse como una opción para las personas menstruantes.

La mayoría tiene temor al término "copa menstrual", pero hay quienes la han probado y aseguran no poder volver a usar otros elementos.

Así lo aseguró la tucumana Cinthia Gutierrez en sus redes sociales: "Chicas y chiques, ¿vieron esa sensación (algunes entenderán) del segundo y tercer día de menstruación donde tenés que ir al baño cada 2 horas porque ya pareces escena del crimen? Pues con la copita eso no existe. Estoy que no puedo creerlo ME VA A DAR ALGO DE LA EMOCIÓN Y NECESITO QUE MÁS CHICAS y CHIQUES SE SUMEN A ESTA OPCIÓN SEGURA, ECOLÓGICA y ECONÓMICA YA!", escribió la joven en sus redes, y fue suficiente para despertar la curiosidad de decenas de personas.

image.png La copa menstrual es un recipiente de forma similar a un diafragma

Cinthia, en diálogo con el medio El Tucumano, justificó el motivo por el cual decidió cambiarse a la copita: "Primero porque todos los meses gastaba una barbaridad en tapones, en toallitas, usaba unos 20 tampones y una bolsa de toallitas y son como 700 pesos… Después, porque hace un par años había visto una publicidad de la copa y después vi que una amiga compartió en su Facebook que la usaba así que le pregunté diez mil cosas sobre la copa pero no me animé a usarla hasta que me decidí el mes pasado", confesó.

"Me encantaría que llegue a todas, que todas la puedan probar. Me hubiera encantado conocerla hace muchos años, cuando era adolescente, e incluso ahora, casi lloraba cada vez que me venía porque me viene un montón y aunque me ponía tampón y toallita a la vez igual se me rebalsaba todo y me manchaba. Ya la ando predicando con mi hermana que tiene el mismo problema que yo con la menstruación".

image.png En redes muchas personas aseguran que es más económica y más ecológica

En el uso de la copa menstrual hay que tener varias cosas en consideración, como saber amigarse con el flujo mestrual, pues en algunas ocasiones al momento de insertarla o cambiarla, puede haber contacto con el mismo, sobre todo cuando se está aprendiendo a usarla, ya que son muchas las personas que aseguran sentirse incómodas.