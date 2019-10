Paloma Ochoa, la nena cordobesa de 3 años que superó un cáncer

En diciembre del año pasado quedó ciega de repente y sus padres, alarmados, de inmediato acudieron a un médico. Pero el pediatra le dio una muy mala noticia: la pequeña tenía un tumor y necesitaba tratárselo de forma urgente.

Primero fueron al Garrahan, donde la nena obtuvo buenos resultados, pero aún quedaban signos de la enfermedad. La alternativa era aplicar un tratamiento de inmunoterapia que debía hacérselo en Barcelona.

Como su familia no tenía los recursos, debió rebuscárselo de todas las formas posibles. Por medio de las redes sociales, consiguió que varias figuras del deporte y del espectáculo se sumaran en la difusión para que la campaña solidaria se extendiera por todo el país. Ricardo Caruso Lombardi, el “Pájaro” Caniggia, la “Mole” Moli, Piñón Fijo, Flavio Mendoza, David Nalbandián son algunas de las personalidades que se adhirieron a la iniciativa.

Gracias al apoyo recibido, Paloma logró hacer el tratamiento en el Hospital Sant Joan De Déu de Barcelona y después de 10 meses, llegó el alivio a tanto sufrimiento. De acuerdo con lo que contó su mamá, Pía Gentile, al diario La Voz, la enfermedad se convirtió en indetectable. Además, por las características de su caso la nena pudo acceder a un ensayo médico que estudia como la inmunoterapia puede atacar su enfermedad.

Lucas, su papá, fue el encargado de dar la mejor noticia a través de su cuenta de Instagram: “Y llegó el día, por el que tanto venimos rezando. El que imagino y sueño desde aquel 11 de diciembre donde el dolor y el miedo nos invadía. Hoy, el 11 se tomó revancha, y decidió ser el mejor día de nuestras vidas!!! Lo que van a leer sepan que yo lo estoy gritando, con mi voz, con mi alma, con cada parte de mi ser. Todavía me tiembla el pulso y mis lágrimas no paran de fluir. Paloma ganó la batalla!!!!! Paloma no tiene más signos de tumor!!!!!!! Nuestra Paloma venció la enfermedad!!!!! Diosssss!!!”, escribió feliz.

Y si bien aún le quedan algunos meses de tratamiento, para consolidar que la enfermedad no regrese, la felicidad de la familia se puede notar en cada palabra. De hecho, en las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría de los usuarios de Instagram que celebraron la noticia.