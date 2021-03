Pantallas después de las 23: el gran enemigo del sueño

Los especialistas del Hospital de Clínicas aconsejan aumentar las horas de sueño dado que "el cerebro necesita descansar por lo menos ocho horas diarias".

Seis de cada diez argentinos padecen de insomnio según la encuesta internacional The Global Pursuit of Better Sleep Health realizado por Philips. En vísperas del Día Mundial del Sueño, especialistas del Hospital de Clínicas advirtieron que la sobreexposición a las pantallas después de las 23 es perjudicial para la salud en tanto impide un descanso saludable e instaron a realizar "pequeños actos que hacen grandes diferencias" a la hora de dormir.