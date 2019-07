Por primera vez, eliminaron el HIV del genoma de animales vivos

Gracias a la combinación de tecnología de edición genética y un nuevo tratamiento de fármacos de larga duración, los investigadores lograron suprimir del genomal de 5 ratones el ADN del VIH-¡, el responsable del desarrollo de la enfermedad.

“Nuestro estudio demostró que el tratamiento para suprimir la replicación del HIV y la edición de genes, cuando se administra de forma secuencial, puede eliminar el virus de las células y órganos de animales infectados”, precisó Kamel Khalili, el director del Centro Integral de NeuroAIDS en la Escuela de Medicina Lewis Katz de Temple.

La investigación, titulada Sequential LASER ART and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice y que fue publicada en la revista Nature Communications constituye un punto clave en el desarrollo de una posible cura para la infección.

“Este logro no podría haber sido posible sin el esfuerzo de un equipo extraordinario que incluye virólogos, inmunologistas, biólogos moleculares, farmacólogos y expertos farmacéuticos”, reconoció el Dr. Howard Gendelman del Departamente de Farmacologia y Neurociencia Experimental en la UNMC y co-autor de la investigación.